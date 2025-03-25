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Стали известны характеристики линейки APU AMD Gorgon Point Ryzen AI с повышенными частотами
Они обеспечивают 55 TOPS NPU. Также подтверждена серия чипов Ryzen AI MAX Medusa/Zen 6

Информация об обновленных APU AMD Gorgon Point Ryzen AI просочилась в сеть. При этом компания также подтвердила следующую серию чипов Medusa Ryzen AI MAX Halo.

Похоже, что LG уже работает над ноутбуками, которые будут оснащены обновлённой линейкой APU от AMD. На недавнем мероприятии было сказано о следующем поколении продуктов.

На данный момент основной линейкой Ryzen AI 300 от AMD является Strix Point, который также входит в более высококлассное предложение Strix Halo, представленное в рамках серии Ryzen AI MAX. Сейчас AMD планирует расширить свою линейку обновлёнными предложениями в рамках семейства Gorgon Point Ryzen AI, которое будет включать несколько новых моделей с незначительными обновлениями. Это будет похоже на семейство Hawk Point или серию Ryzen 200.

В общей сложности будет семь моделей, из которых только две получили обновление в сравнении с существующей линейкой. Наверху располагается Ryzen AI 9 HX с теми же 12 ядрами и 24 потоками, основанными на архитектуре Zen 5, 36 МБ кеша, 16 вычислительных блока RDNA 3.5 и 16 линий PCIe Gen4. Эта модель получила частоту разгона на 100 МГц выше по сравнению с Ryzen AI 9 HX 370, до 5,2 ГГц, а NPU получил производительность более 55 TOPS. На данный момент самый быстрый NPU в линейке AMD — это Ryzen AI 9 HX 375, который имеет вычислительную способность 55 TOPS.

Другая модель относится к семейству AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами, 16 потоками, 24 МБ кеша, 8 вычислительных блоков RDNA 3.5, 16 линиями PCIe Gen4, турбочастотой 5,2 ГГц и более 55 TOPS в NPU XDNA 2. Скорее всего, AMD не сильно изменила архитектуру XDNA в этих чипах, а просто увеличила тактовую частоту, чтобы достичь большего уровня производительности.

Неизвестно, будут ли эти APU иметь обозначение Ryzen AI 300, или AMD решит использовать что-то другое. Серия Medusa Point, которая выйдет в следующем году, скорее всего, будет использовать обозначение Ryzen AI 400 и будет основана на ядрах Zen 6, при этом графический движок RDNA 3.5 останется прежним, согласно последним данным.

Gorgon Point по-прежнему будет позиционироваться как премиальное предложение для ноутбуков и останется на сокете FP8, в то время как Medusa будет использовать новый сокет FP10. Введение модели начального уровня Ryzen AI 3 с ускорением NPU и четырьмя ядрами Zen 5 также создаёт интересный прецедент и станет надёжной системой для Copilot+ с 50 TOPS.

Что касается производительности, обновлённые APU Gorgon Point Ryzen AI предложат улучшение до 10% в одноядерном и 5% в многоядерном тестах в Cinebench R23.

Кроме того, сообщается, что предложения Ryzen AI MAX Halo также будут обновлены с приходом Medusa. Можно рассчитывать на более мощные ядра Zen 6 и графику RDNA 3.5 для повышения производительности ноутбуков. Наконец, LG также подтвердила, что видеокарты RDNA 4 не появятся в ноутбуках. Похоже, что следующее значительное обновление Radeon для ноутбуков состоится, когда выйдет следующее поколение серии UDNA примерно в 2026 году.

#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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