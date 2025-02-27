Oppo A5 Pro за пределами Китая стал слабее

Компания Oppo расширила доступность своего смартфона A5 Pro за пределами Китая. Глобальный вариант получил серьёзные аппаратные компромиссы по сравнению с оригинальным релизом декабря 2024 года.

Международная версия A5 Pro получила более старый процессор Dimensity 6300 вместо MediaTek Dimensity 7300 из китайского варианта в паре с 8 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения до 1 ТБ через microSD). Его экран LCD 6,67 дюйма уменьшился в размере и качестве по сравнению с 6,7 дюйма FHD+ AMOLED-панелью в китайской версии. Разрешение уменьшили до 1604 x 720, несмотря на сохранение частоты 120 Гц и пиковой яркости 1000 нит.

Характеристики камер не изменились. Это основная 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп, передняя камера 8 Мп. Устройство сохраняет защиту от пыли и воды по стандартам IP66/68/69, военную прочность MIL-STD-810H и защиту от падений на 360°. Однако ёмкость батареи уменьшилась с 6000 мАч до 5800 мАч, хотя проводная зарядка 45 Вт осталась. Телефон имеет размеры 184 x 75,3 x 7,76 мм и весит 194 г. Также присутствует боковой сканер отпечатков пальцев. Доступные цвета — розовый Flower Pink и коричневый Mocha Brown.

Цена на Тайване составляет от $243 за версию 6 ГБ + 128 ГБ, а вариант 8 ГБ + 256 ГБ стоит примерно $290.