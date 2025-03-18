Детские часы Redmi успокоят родителей

Xiaomi официально выходит на рынок детских носимых устройств со своими первыми смарт-часами для детей. Redmi Kids Smartwatch уже доступны для заказа и поступят в продажу 24 марта. Цена составляет 499 юаней ($69).

Redmi Kids Smartwatch оснащены большим 1,68-дюймовым экраном с чётким разрешением 360 x 390 и плотностью пикселей 315 ppi. Это делает текст, уведомления и обучающий контент яркими и чёткими, обеспечивая комфортный просмотр для детей. Часы оснащены фронтальной камерой на 5 Мп, которая поддерживает как качественные фотографии, так и плавные видеозвонки. Она позволяет родителям в любой момент связаться с ребёнком и даже увидеть окружающую его обстановку в реальном времени.

Смарт-часы поддерживают полноценную связь 4G. Они предлагают девятиуровневую систему отслеживания местоположения, которая объединяет GPS, Beidou, Wi-Fi, A-GPS и ИИ-определение местоположения для безопасности детей и спокойствия родителей. Устройство хранит историю местоположений за 90 дней и поддерживает настройку безопасных зон с мгновенными уведомлениями.

Установлена литиевая батарея высокой плотности ёмкостью 950 мАч, обеспечивающая до трёх дней работы на одном заряде. Также часы обладают водонепроницаемостью на глубине до 20 м, благодаря использованию профессиональных водостойких компонентов и специальных методов герметизации. Это значит, что дети могут носить их во время мытья рук или игр под дождём без опасений, однако использование в душе или при плавании не рекомендуется.

Часы поддерживают детский WeChat, позволяя безопасно общаться, а также предлагают функции управления платежами, где родители могут ограничить или отключить использование. В устройстве предусмотрены режимы для занятий и настройки против зависимости, помогающие детям сосредоточиться на учёбе.

Пройдя более 170 тестов на надёжность, смарт-часы обеспечивают долговечность и безопасность. Они оснащены объёмом памяти 4 ГБ и поддерживают различные обучающие приложения — от сказок и музыки до математики, английского языка и логического мышления. Кроме того, часы предлагают настраиваемые циферблаты, систему упражнений K12 с множеством спортивных режимов и мощную систему защиты конфиденциальности с шифрованием AES256 для безопасности данных.

Рынок смарт-часов в целом пережил тяжёлый год. Мировые поставки снизились в 2024 году на 7% на фоне трудностей Apple и доминирования Китая. Однако детские смарт-часы становятся всё более востребованными и стимулируют рост в этом сегменте.