Новые модели Casio Pro Trek PRG-340 предлагают надежные функции по доступной цене.

Компания Casio представила в США новые модели часов Pro Trek PRG-340L-5 и PRG-340B-3, которые отличают высокие технологии и долговечность. Цена на эти часы начинается с 250 долларов за модель PRG-340L-5 и 260 долларов за PRG-340B-3.

Линейка Pro Trek известна своей надежностью и практичностью, что и обеспечило ей популярность среди путешественников, альпинистов и любителей природы. Новые модели поступили в продажу с множеством полезных функций, присущих предыдущим версиям.

Модель PRG-340L-5 имеет ремешок из экологически чистого искусственного материала коричневого цвета, который устойчив к огню. В то же время PRG-340B-3 выбрала более тактический стиль с оливковым текстильным ремешком, изготовленным из биоразлагаемого материала 'Castlon', который производится из касторовых растений.

Обе модели оснащены технологией Triple Sensor, что обеспечивает наличие цифрового компаса, барометра/альтиметра и термометра. Эти функции представлены на двухслойном ЖК-дисплее, который обеспечивает четкое отображение основных показателей, отделяя их от информации о времени.



Как и ожидалось от моделей Pro Trek, часы имеют систему Tough Solar, позволяющую им преобразовывать солнечный и искусственный свет в энергию. Кроме этого, они водонепроницаемы на глубину до 10 бар.



Таким образом, новые часы Casio Pro Trek PRG-340 предоставляют возможности для активного отдыха, а также комфорт и долговечность.