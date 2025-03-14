Появление данного устройства в базах сертификаций также указывает скорый релиз, который может состояться уже в середине этого года.

Компания Huawei продолжает расширять линейку умных часов, и новые данные указывают на скорый анонс модели WATCH FIT 4. Устройство появилось в реестрах Европейской экономической комиссии (EEC) и Агентства по регулированию телекоммуникаций ОАЭ (TDRA), что подтверждает его выход на международный рынок.

Согласно данным EEC, часы зарегистрированы под кодами SYA-B09 и SYA-B19, а сертификат действует до конца 2035 года. В UAE TDRA модель SYA-B09 получила одобрение до марта 2028 года, при этом в документах прямо указано название Huawei WATCH FIT 4. Это свидетельствует о завершающем этапе подготовки гаджета к запуску. Аналитики предполагают, что презентация новинки состоится уже в ближайшие месяцы. Такие прогнозы основаны на цикле обновления предыдущих поколений: WATCH FIT 3 дебютировали в мае 2024 года, что позволяет ожидать преемника уже к середине лета. Ранее ряд блогеров также указывали на возможный релиз в конце второго — начале третьего квартала.

Ожидается, что WATCH FIT 4 унаследует ключевые особенности предшественника, получив при этом ряд усовершенствований. Ориентиром служат характеристики FIT 3: 1,82-дюймовый AMOLED-экран с пропорциями корпуса к дисплею 77,4%, продвинутые функции здоровья и спорта. Среди них — отслеживание сна с анализом фаз, постоянный мониторинг сердечного ритма, датчик контроля дыхания и поддержка свыше 100 тренировочных режимов. Автономность предыдущей модели достигала 10 дней в умеренном режиме и до недели при активном использовании — вероятно, Huawei улучшит и эти показатели. Дизайн традиционно будет вариативным: в палитре могут появиться как классические варианты (чёрный, серый, белый), так и яркие акценты — розовый, зелёный. Это соответствует трендам рынка, где персональный стиль носимых устройств становится ключевым фактором выбора.

Рынок смарт-часов остаётся высококонкурентным, и Huawei, усиливая позиции в сегменте здоровья и фитнеса, стремится предложить баланс между функционалом и доступностью. WATCH FIT 4, вероятно, продолжит эту стратегию, сохранив совместимость с экосистемой бренда и расширив возможности интеграции со смартфонами и другими устройствами.