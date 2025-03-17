Snapdragon G3 Gen 3 вошёл в состав Ayaneo Gaming Pad

В понедельник состоялся анонс игровых устройств Ayaneo Gaming Pad и Pocket S2. Вместе с ними дебютировал и новый мобильный процессор Snapdragon G3 Gen 3. Gaming Pad стал первым Android-планшетом от компании Ayaneo.

Всего серия Snapdragon G3 Gen 3 состоит из трёх чипов. Это самый мощный G3 Gen 3, за ним следуют Snapdragon G2 Gen 2 и G1 Gen 2. Топовый чип оснащён графическим процессором Adreno A32 и 8-ядерным CPU Kryo с поддержкой Wi-Fi 7 и дисплеев вплоть до QHD+ 144 Гц. Для мобильных устройств этот процессор приносит внушительные возможности.

Ayaneo Gaming Pad сочетает две половины игрового контроллера, прикреплённые к планшету. По сути, контроллер является отдельным съёмным аксессуаром, аналогичным решениям от других брендов. В данном случае и планшет, и контроллер продаются в одном комплекте. Помимо мощного чипа, Gaming Pad оснащён 8,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает подключение периферии и имеет уникальный дизайн, не похожий на ранее представленные устройства.

Ayaneo встроила охлаждающий вентилятор прямо в корпус планшета, разместив его на задней панели. Там же находится логотип Snapdragon G3 Gen 3. Пока неизвестно, какая версия Android используется и какова ёмкость аккумулятора, несмотря на заявления Ayaneo о высокой автономности.

Ayaneo Pocket S2 выполнен в более классическом форм-факторе портативной консоли, похожей на Nintendo Switch. Он получил 6,3-дюймовый дисплей с 1440p с IPS-матрицей. Улучшенные элементы управления включают джойстики с эффектом Холла и мощную систему охлаждения, хотя на корпусе нет видимых крупных вентиляционных отверстий.

Оба устройства выполнены в корпусе, изготовленном фрезерованием на станке с ЧПУ, что говорит о высоком качестве сборки. Цены и даты выхода пока не названы.