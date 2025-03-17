AYANEO Pocket S2 представят уже 17 марта

Желающие стать обладателем новой флагманской игровой консоли на Android скоро смогут реализовать своё желание. Стало известно, что AYANEO Pocket S2 дебютирует 17 марта на конференции разработчиков игр (GDC). Это случится почти через год после выхода оригинальной Pocket S, ставшей первым устройством на процессоре Snapdragon G3x Gen 2.

В анонсе AYANEO заявила, что «снова сотрудничает с Qualcomm», но не раскрыла никаких деталей. В конце публикации компания намекнула на новый чип, заявив, что S2 «впервые появится вместе с новейшей игровой платформой Qualcomm».

О Pocket S2 почти ничего не известно. Всего шесть месяцев назад вышла AYANEO Pocket EVO, использующая тот же Snapdragon G3x Gen 2, что и Pocket S. Однако Pocket EVO — это совершенно другое устройство с OLED-экраном 165 Гц и эргономичным дизайном.

Пока не совсем понятно, чего ждать от Pocket S2. Не исключено, что AYANEO не станет сильно менять дизайн, чтобы сохранить сходство с Pocket S. Однако хотелось бы увидеть экран с частотой обновления не ниже 120 Гц, даже если компания снова выберет LCD вместо OLED.

Другой важный вопрос — сколько будет стоить AYANEO Pocket S2. AYANEO практически не имеет конкурентов среди флагманских игровых консолей на Android. Цена на Pocket S начинается с $589, а базовая версия Pocket EVO сейчас стоит $529. Н?едавно анонсированная Pocket Micro Classic, версия Pocket Micro без стиков, доступна для предзаказа за $179.

AYANEO обычно предлагает небольшую скидку на предзаказ, который обычно проходит на Indiegogo. Единственным исключением стала Pocket Micro Classic, которую можно предзаказать только напрямую.

Ждать подробностей о Pocket S2 осталось недолго. GDC 2025 начинается в понедельник.