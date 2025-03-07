Толщина корпуса флагманского iPhone 17 Pro Max увеличится до 8,725 мм.

Компания Apple продолжает совершенствовать свои флагманские смартфоны, и утечки о будущем iPhone 17 Pro Max обещают значительные изменения в дизайне и технических характеристиках. Согласно последним данным, новинка получит корпус толщиной 8,725 мм, что на 0,475 мм больше, чем у текущей модели iPhone 16 Pro Max (8,25 мм). Увеличение габаритов, вероятно, связано с ростом ёмкости аккумулятора, что должно повысить автономность устройства. Для сравнения: предшественник с батареей 4685 мА*ч обеспечивает до 33 часов воспроизведения видео или 105 часов прослушивания аудио. Ожидается, что iPhone 17 Pro Max превзойдёт эти показатели благодаря более вместительному источнику питания.

По данным инсайдеров, iPhone 17 Pro Max лишится фирменной панели камеры, уступив место крупному прямоугольному модулю. В него войдут три камеры, LiDAR-сканер, микрофон и вспышка. Ещё одним новшеством станет комбинированная задняя крышка из закалённого стекла и алюминиевого сплава, изготовленная методом сращивания материалов. Это решение может улучшить эргономику и повысить прочность устройства. При этом линейка iPhone 17 Air сохранит минимализм: при идентичных с Pro Max длине, ширине и размере экрана его толщина составит всего 5,5 мм.

Аналитики, включая Джеффа Пу и Мин-Чи Куо, прогнозируют, что iPhone 17 Pro Max станет первым смартфоном Apple с 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Это расширит возможности обработки искусственного интеллекта, включая функции Apple Intelligence, требующие высокой вычислительной мощности. Кроме того, в устройстве дебютирует гибридная система охлаждения, сочетающая радиатор с вакуумной камерой (VC) и графеновые элементы. Такая технология, уже применяемая в игровых смартфонах, эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев даже при интенсивных нагрузках.

Увеличение толщины корпуса, хотя и незначительное, демонстрирует стратегический выбор Apple в пользу баланса между компактностью и функциональностью. Более ёмкий аккумулятор и улучшенное охлаждение могут сделать iPhone 17 Pro Max идеальным выбором для пользователей, ценящих автономность и производительность. Обновлённый дизайн модуля камер, в свою очередь, указывает на усиление фокуса компании на расширении возможностей съёмки и интеграции AR-технологий. Официальная презентация линейки ожидается осенью 2025 года.