Для появления Hemi V8 в Ram 1500 предстоит серьёзно поработать

Двигатель Hemi V8 продолжает существовать и будет предлагаться в 2025 модельном году только в линейке тяжёлых пикапов Ram 2500 и 3500. Сохраняется надежда и на его возвращение в полутонный Ram 1500, так как американский бренд возглавил Тим Кунискис. При этом имеются несколько препятствий, особенно с учётом изменений в обновлённой модели.

Кунискис, который был на пенсии и вернулся в Ram в качестве нового генерального директора бренда в конце 2024 года, рассказал изданию Motor1, что он не исключает возвращения Hemi V8 в линейку 1500. Однако это не будет просто. Обновлённая модель имеет новую электрическую систему, а прекращение производства Hemi V8 для 1500 создало сложности для поставщиков. Если Ram решит вернуть Hemi, это «невозможно сделать сразу».

Во-первых, Hemi никогда не разрабатывался для работы в этом пикапе с этой электрической архитектурой, так что это огромная проблема. Производство конкретного Hemi было прекращено, речь о eTorque. Это касается и поставщиков: когда вы что-то прекращаете, поставщики закрывают свои сборочные линии и переключаются на что-то другое.

Ram 1500 2025 года — это первый полноразмерный пикап Ram за семь десятилетий, который предлагается без V8. Но это не значит, что обновлённая модель потеряла мощность. Тесты подтвердили, что оснащённый двигателем Hurricane Ram 1500 RHO обеспечивает серьёзную тягу, несмотря на отказ от знаменитого восьмицилиндрового двигателя. Этого оказалось достаточно, чтобы вся линейка 1500 завоевала награду «Лучший грузовик года» от издания CarBuzz.

Ram готовится представить электрифицированные версии 1500. Выпущенный в 2023 году гибрид с увеличенным запасом хода Ramcharger, использующий 3,6-литровый двигатель V6 Pentastar для зарядки аккумуляторов, поступит в продажу в первой половине этого года. Он станет первым подключаемым гибридным пикапом в США. Полностью электрический Ram 1500 REV появится в следующем году.

Отказ от V8 происходит в то время, когда Ram, как и весь концерн Stellantis, сталкивается с резким снижением продаж в США. Ram продал всего 439 039 единиц в 2024 году, что на 19 % меньше по сравнению с показателями 2023 года. Отсутствие V8, который остаётся популярным выбором среди покупателей, наверняка ещё сильнее ударит по продажам бренда. Теперь вопрос в том, как вернувшийся руководитель справится с тяжёлой задачей вернуть бренд Ram на лидирующие позиции.