Mitsubishi представила улучшенную модель Outlander 2025 года.

Когда Mitsubishi впервые объявила цены на обновлённый кроссовер Outlander 2025 года, она сообщила только о базовой версии ES с передним приводом. Она стоит чуть меньше $30000 без учёта сборов в США.

Теперь японский автопроизводитель наконец-то объявил стоимость всех комплектаций. Также были раскрыты все опции для каждой версии и запущен конфигуратор для покупателей, которые хотят узнать больше и собрать Outlander своей мечты для пригорода.

Базовая модель по-прежнему — ES с передним приводом. Она получила новые 18-дюймовые диски, беспроводные CarPlay и Android Auto, порты USB-C спереди и 12,3-дюймовый центральный дисплей. Даже в базовой версии теперь есть навигация — приятное обновление. ES оснащён аудиосистемой Yamaha с восемью динамиками, а за доплату в $1800 за полный привод добавляются передние сиденья с подогревом.

Версия SE увеличивает колёса до 20 дюймов и добавляет подогрев сидений, беспроводную зарядку и порты USB для пассажиров сзади. Главное улучшение — комплекс систем безопасности. Он включает полуавтономное вождение Mitsubishi с адаптивным круиз-контролем, удержанием полосы и распознаванием дорожных знаков. Базовая модель имеет только предупреждения о слепых зонах. Пакет Tech для SE включает аудиосистему Yamaha с 12 динамиками, панорамную крышу и цифровую приборную панель на 12,3 дюйма.

Комплектация SEL идёт с кожаными сиденьями с новым стёганым рисунком. Передние сиденья теперь не только с подогревом, но и с вентиляцией, задние — с подогревом. Также в стандартное оснащение входят цифровая приборная панель и панорамная крыша. Пакет Premium добавляет аудиосистему с 12 динамиками, премиальную полуанилиновую кожу, двухцветную крышу и цифровое зеркало заднего вида.

На вершине линейки — версия Platinum. Полный привод здесь стандартный, а в оснащение входят все элементы комплектации SEL Premium плюс эксклюзивная чёрная алмазная окраска с серебристой крышей, светло-серый салон, накладки на пороги и новые шильдики.

Каждый Outlander 2025 года получил улучшения подвески и дополнительную шумоизоляцию. Также переработана центральная консоль с увеличенными подлокотниками и нишами для хранения.

Двигатель остался тем же — 2,5-литровая «четвёрка» мощностью 181 л. с. и таким же крутящим моментом. Он работает в паре с вариатором, а Outlander предлагает несколько режимов езды, включая Tarmac и внедорожный.

Все эти изменения коснулись только бензинового Outlander. Гибридная версия PHEV, выпущенная ещё несколько месяцев назад, вероятно, получит новый салон только в 2026 году.

В конфигураторе Mitsubishi Outlander 2025 года нет сюрпризов. Можно выбрать только комплектацию и цвет. За чёрную или серебристую окраску доплачивать не придётся, а остальные цвета стоят на несколько сотен долларов дороже. Новый Outlander уже должен быть у дилеров.