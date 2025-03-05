GPU для дата-центров показали внушительный рост

Рынок видеокарт показал рост в последнем квартале, достигнув в 4-м квартале 2024 года 76,9 млн экземпляров. Очередные данные о поставках GPU и CPU были опубликованы фирмой Jon Peddie Research. Данные показывают темпы роста, общие поставки и доли производителей. Согласно отчёту, общие поставки GPU увеличились на 4,4% по сравнению с 3-м кварталом 2024 года.

Темпы роста выглядят неплохо по сравнению с первой половиной 2024 года, но на рынке настольных ПК поставки GPU сократились примерно на 5,4% за год. Рост на 4,4% стал результатом положительной динамики в секторе дата-центров. Поставки графики для ноутбуков также увеличились на 1% за год, что повлияло на рынок.

В целом поставки GPU в годовом исчислении снизились на 0,9%. Это связано с различными факторами, включая тарифы против нескольких стран. Тем не менее рынок GPU для дата-центров вырос примерно на 13,8% за квартал. Если рассматривать статистику за последние 10 лет, в среднем между 3-м и 4-м кварталами рост составлял 5,4% против нынешних 4,4%.

Глобальная политическая нестабильность, вызванная угрозами тарифов против различных стран, экспортирующих в США, дестабилизирует рынки, включая фондовые. Она заставляет потребителей либо спешить с покупками, чтобы успеть до роста цен, либо не покупать вовсе.

Nvidia потеряла значительную часть рынка в сфере графики для ПК — 3,3%. Intel и AMD улучшили свои позиции на 1,9% и 1,3% соответственно. Тем не менее Nvidia остаётся крупнейшим игроком на рынке GPU, включая как клиентский, так и рынок дата-центров, но испытывает трудности с удовлетворением спроса.

Прогнозируется, что GPU будут иметь совокупный годовой темп роста в 1,4% с 2024 по 2028 год, и к концу этого периода видеокарт будет 3,008 млрд.

Что касается рынка CPU, доля рынка у ноутбуков снизилась на 1% и составляет 69%. Рынок CPU для настольных ПК теперь имеет 31%, а совокупные поставки CPU для клиентского рынка составили около 71,7 млн единиц. В отличие от рынка GPU, рынок CPU для ПК показал рост на 4,6% в годовом исчислении и на 7,8% квартал к кварталу.