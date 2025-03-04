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NVIDIA GeForce RTX 5070 до 25% быстрее RTX 4070 без трассировки лучей, с трассировкой — на 15%
В TechPowerUp новинку назвали отличным выбором для разрешения 1440p, а вот для 4K видеокарта слабовата.

Появились первые обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070. В TechPowerUp новинку назвали отличным выбором для разрешения 1440p, а вот для 4K видеокарта слабовата, заявили специалисты, отметив, что в нескольких играх при включённых трассировке лучей и генерации кадров не хватало видеопамяти.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

В разрешении 1440p без трассировки лучей и DLSS видеокарта в среднем оказалась на 22% быстрее RTX 4070, в разрешении 4K — на 25% быстрее. Сравнивая RTX 5070 с предшественником семейства Ampere, в TechPowerUp заявили, что NVIDIA не удалось продолжить тенденцию по обеспечению двукратного прироста производительности на каждом втором поколении — новинка на 56% быстрее в 1440p и на 59% быстрее в 4K. В целом производительность находится на уровне RTX 4070 Ti. Отставание от RTX 4070 Ti SUPER составляет 10%, преимущество над RTX 4070 SUPER — около 5%. Также видеокарта находится примерно посередине между AMD Radeon RX 7900 XT и RX 7900 GRE. Скорее всего, конкурентом RTX 5070 вскорости станет RX 9070.

Источник изображения: TechPowerUp

В играх с трассировкой лучей прирост производительности RTX 5070 относительно RTX 4070 оказался меньше — 15%. Что интересно, предыдущие видеокарты Blackwell, RTX 5090, 5080 и 5070 Ti, наоборот демонстрировали больший прирост в сценариях с трассировкой лучей. В данном случае RTX 5070 можно сравнить только с RTX 4070 SUPER. Видеокарта оказалась быстрее AMD Radeon RX 7900 XTX. Специалисты надеются, что доработанные ядра трассировки лучей в архитектуре AMD RDNA 4 позволят RX 9070 конкурировать с RTX 5070, причём при прочих равных видеокарта AMD может выиграть противостояние за счёт наличия 16 ГБ видеопамяти.

Источник изображения: TechPowerUp

Энергопотребление видеокарты в играх достигало 230 Вт — это на 19% больше показателей предшественника и практически соответствует среднему приросту производительности от поколения к поколению. Проблема с повышенным энергопотреблением при подключении нескольких мониторов и воспроизведении мультимедиа на RTX 5070 не проявилась, а вот разгонный потенциал такой же высокий, как у предыдущих видеокарт Blackwell более высокого класса. Специалисты TechPowerUp разогнали видеопамять до лимита (плюс 375 МГц или 3000 МТ/с), а графический процессор на 13%, в результате чего средняя тактовая частота в играх выросла с 2800 до 3150 МГц. Производительность тоже увеличилась примерно на 13%, что значительно улучшает позиционирование видеокарты.

Рекомендованную цену 550 долларов США в TechPowerUp назвали разумной для RTX 5070, но есть проблема — купить видеокарту по такой цене очень сложно. Большинство партнёрских моделей от 20 до 40% дороже, поставки вариантов видеокарт по рекомендованной цене ограничены, да и в целом наблюдается дефицит. Специалисты рекомендуют дождаться обзоров видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые появятся завтра, они могут стать реальной альтернативой видеокартам NVIDIA класса 70.

#nvidia #видеокарты
Источник: techpowerup.com
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