GeForce RTX 4090 с 96 ГБ видеопамяти якобы находится на стадии тестирования

Похоже, что слухи о RTX 4090 с более чем 24 ГБ видеопамяти частично подтвердились. Это ещё не официально, но утечки говорят, что RTX 4090 с 96 ГБ видеопамяти будет выпущена в ближайшее время, наряду с версией на 48 ГБ.

Пользователь с ником @eisneim написал в Twittter, что получил подтверждение о существовании версии GeForce RTX 4090 с 96 ГБ. На данный момент она ещё не в массовом производстве, а на стадии тестирования. Как только она пройдёт необходимые испытания, она будет выпущена.

Один из сотрудников завода-производителя подтвердил это. По словам другого пользователя, один из заводов продаёт RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти, но он сообщил, что версия с 96 ГБ невозможна.

Источник рассказал, что версия с 96 ГБ видеопамяти не гарантирует стабильность, а её стоимость из-за большей видеопамяти будет в два раза выше, чем у версии с 48 ГБ. По словам пользователя, это одна из причин, по которой заводы рассматривают возможность выпуска только версии с 48 ГБ, но могут подготовить версию с 96 ГБ через 3-4 месяца.

Карта Nvidia RTX 4090 имеет 384-битную шину памяти, поэтому для достижения 96 ГБ на кастомной печатной плате через 12 каналов потребуется минимум 4 ГБ модули памяти GDDR6X. Однако в настоящее время ни GDDR6X, ни GDDR6 не имеют модулей по 4 ГБ и ограничены только 2 ГБ. Один из пользователей утверждает, что производитель, выпускающий версию с 96 ГБ, действительно имеет 4 ГБ чипы памяти.

С таким большим объёмом видеопамяти карты смогут отлично справляться со связанными с ИИ задачами, требующими обработки больших объёмов данных. Маловероятно, что версии с 96 ГБ предложат дополнительные преимущества в играх.