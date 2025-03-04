Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Анонсированы смартфоны Infinix Note 50 и Note 50 Pro с экранами AMOLED 144 Гц
Новые смартфоны Infinix получили поддержку Infinix AI и Bio-Active Halo AI Lighting

Infinix представила смартфоны Note 50 (4G) и Note 50 Pro (4G) в Индонезии. Хотя в серию Note 50 также входят версии с поддержкой 5G, ожидается, что они будут выпущены позже в этом месяце.

Новинки получили экраны AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1080×2436 пикселей. Они поддерживают частоту до 144 Гц и достигают пиковой яркости 1300 нит. Оба устройства работают на процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate. Стандартная модель поставляется в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ с поддержкой до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Вариант Pro доступен в двух конфигурациях: 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ с поддержкой до 12 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Оба смартфона оснащены батареей ёмкостью 5200 мАч. Стандартная модель поддерживает проводную зарядку 45 Вт и реверсивную зарядку 10 Вт. Версия Pro предлагает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную зарядку 30 Вт.

Для фотосъёмки Note 50 оснащён тройной камерой на задней панели, состоящей из основного сенсора 50 Мп с OIS, макро-сенсора 2 Мп и ИИ-объектива. Для селфи предусмотрена камера 13 Мп. Note 50 Pro получил фронтальную камеру 32 Мп, а на задней панели расположены основной сенсор Samsung GN5 с разрешением 50 Мп с OIS, ультраширокий объектив 8 Мп с углом обзора 112 градусов и датчик глубины.

Функция Bio-Active Halo AI Lighting в серии Infinix Note 50 улучшает снимки с помощью эффектов освещения в реальном времени. При фотосъёмке и записи она обеспечивает визуальный индикатор для таймера камеры и видеозаписи. В плане мониторинга здоровья отображаются обновления статуса для отслеживания частоты сердцебиения и SpO2. Функция также улучшает уведомления о зарядке, показывая статус зарядки с помощью светового эффекта. Кроме того, она оповещает о входящих сообщениях и уведомлениях. Наконец, система освещения интегрируется с Folax Assistant, предлагая визуальную обратную связь для улучшения взаимодействия с голосовым помощником.

Серия Infinix Note 50 представляет Infinix AI∞ — интеллектуального помощника, созданного для повышения продуктивности и эффективности. Одним нажатием кнопки питания пользователи могут получать мгновенные ответы, редактировать текст, улучшать фотографии и исследовать контент, сгенерированный ИИ. Также ИИ помогает в повседневных задачах, таких как навигация, поиск забытых фотографий и мгновенное создание кратких сводок текста. Для общения предусмотрены функции перевода звонков в реальном времени, автоматического ответа на звонки и шумоподавления, обеспечивающие чёткие разговоры.

Оба телефона работают на Android 15 с оболочкой XOS 15, имеют встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, двойные динамики с настройкой JBL, поддержку NFC, инфракрасный порт и более прочный металлический каркас Armor Alloy. В версии Pro также установлен линейный вибромотор по оси X.

Infinix Note 50 с 8 ГБ+256 ГБ стоит около $175. Note 50 Pro с такой же конфигурацией стоит $195.

#смартфоны #infinix
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
7
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
10
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
+
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
35
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
2
GMKtec представила первый мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ Pro 395
+
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
18
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
5
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
ASUS выпускает новые BIOS для материнских плат AM5, улучшающие совместимость с чипами 9000X3D
+
Монетизация в Twitch станет доступна большинству стримеров в течение 2025 года
+
Зеленский сообщил о готовности подписать с США сделку о полезных ископаемых
9
Google продолжает расширять функционал своего AI-чатбота Gemini
+
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
12

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
11
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
98
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
14
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
11

Сейчас обсуждают

Константин Жеребцов
08:50
Ох уж секта АМД во всей красе... По единичным случаям судит. Через руки ремонтников сотни видюх проходит и я сужу по их словам их мнение насчёт красных и зелёных.
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Алексей Енютин
08:41
Учёные не могут объяснить причины недоброжелательности ИИ к человечеству при снятых ограничениях? А причина банальна - само человечество. Почему? ИИ консолидирует имеющиеся данные, в том числе и негат...
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
Константин Жеребцов
08:36
Ну ремонтники насчёт красных видюх не согласятся с вами особенно 5000-6000 серий или вег. Когда чип вдруг отлетает на ровном месте и всё приплыл с новой видюхой от красных на бабки. Ибо ремонт порой в...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
[IRanPast]
08:35
Да брешет стим со статистикой! Вот этот скрин был сделан в начале января, за декабрь получается почти 38% процессоров АМД. В феврале статистика за декабрь стала ниже 37.1%, а сейчас стала ещë ниже, и...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
UzBas
08:33
С самого первого 5K86-P90 никаких замечаний к красным.
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Mike3000
08:26
Единственное что стоит упоминания это шоу Куклы. Но с нынешней репрессивной машиной такое не прокатит, когда садят за лайк или белый лист.
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
Александр Мухин
08:13
Подешевевшие Raptor Lake сейчас неплохо продаются.
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
[IRanPast]
08:12
Главное чтоб зарплаты эти оставили
Reuters: В США выясняют, какие санкции можно снять с РФ
Windmark_
08:11
Наше правительство наоборот заинтересовано в днищенском рубле .
Reuters: В США выясняют, какие санкции можно снять с РФ
1qw11
08:09
Правильно, пусть повышают цены на технику, комплектующие и компьютеры, а то люди совсем обленились думать, обленились приспосабливаться. Может уже дойдет, если чтото дорожает значит придумай как зараб...
MSI официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем