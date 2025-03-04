Новые смартфоны Infinix получили поддержку Infinix AI и Bio-Active Halo AI Lighting

Infinix представила смартфоны Note 50 (4G) и Note 50 Pro (4G) в Индонезии. Хотя в серию Note 50 также входят версии с поддержкой 5G, ожидается, что они будут выпущены позже в этом месяце.

Новинки получили экраны AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1080×2436 пикселей. Они поддерживают частоту до 144 Гц и достигают пиковой яркости 1300 нит. Оба устройства работают на процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate. Стандартная модель поставляется в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ с поддержкой до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Вариант Pro доступен в двух конфигурациях: 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ с поддержкой до 12 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Оба смартфона оснащены батареей ёмкостью 5200 мАч. Стандартная модель поддерживает проводную зарядку 45 Вт и реверсивную зарядку 10 Вт. Версия Pro предлагает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную зарядку 30 Вт.

Для фотосъёмки Note 50 оснащён тройной камерой на задней панели, состоящей из основного сенсора 50 Мп с OIS, макро-сенсора 2 Мп и ИИ-объектива. Для селфи предусмотрена камера 13 Мп. Note 50 Pro получил фронтальную камеру 32 Мп, а на задней панели расположены основной сенсор Samsung GN5 с разрешением 50 Мп с OIS, ультраширокий объектив 8 Мп с углом обзора 112 градусов и датчик глубины.

Функция Bio-Active Halo AI Lighting в серии Infinix Note 50 улучшает снимки с помощью эффектов освещения в реальном времени. При фотосъёмке и записи она обеспечивает визуальный индикатор для таймера камеры и видеозаписи. В плане мониторинга здоровья отображаются обновления статуса для отслеживания частоты сердцебиения и SpO2. Функция также улучшает уведомления о зарядке, показывая статус зарядки с помощью светового эффекта. Кроме того, она оповещает о входящих сообщениях и уведомлениях. Наконец, система освещения интегрируется с Folax Assistant, предлагая визуальную обратную связь для улучшения взаимодействия с голосовым помощником.

Серия Infinix Note 50 представляет Infinix AI∞ — интеллектуального помощника, созданного для повышения продуктивности и эффективности. Одним нажатием кнопки питания пользователи могут получать мгновенные ответы, редактировать текст, улучшать фотографии и исследовать контент, сгенерированный ИИ. Также ИИ помогает в повседневных задачах, таких как навигация, поиск забытых фотографий и мгновенное создание кратких сводок текста. Для общения предусмотрены функции перевода звонков в реальном времени, автоматического ответа на звонки и шумоподавления, обеспечивающие чёткие разговоры.

Оба телефона работают на Android 15 с оболочкой XOS 15, имеют встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, двойные динамики с настройкой JBL, поддержку NFC, инфракрасный порт и более прочный металлический каркас Armor Alloy. В версии Pro также установлен линейный вибромотор по оси X.

Infinix Note 50 с 8 ГБ+256 ГБ стоит около $175. Note 50 Pro с такой же конфигурацией стоит $195.