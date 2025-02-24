Xiaomi 15 Ultra призван привлечь внимание любителей мобильной съёмки

Компания Xiaomi явно намеревается продвигать свой премиальный смартфон Xiaomi 15 Ultra как камерофон. Телефон выглядит как камера и, как ожидается, будет работать так же. Компания объявила глобальную дату запуска Xiaomi 15 Ultra вместе с официальным изображением телефона.

Согласно слухам, Xiaomi 15 Ultra должен получить мощные компоненты. Ожидается процессор Snapdragon 8 Elite, экран AMOLED 6,73 дюйма и аккумулятор 5500 мАч.

Телефон напоминает классическую камеру 35 мм, включая серебристую полосу, имитирующую металлический акцент, характерный для таких камер. На опубликованном компанией фото на стекле устройства присутствует брендинг Leica. Xiaomi отмечает, что телефон будет доступен в чёрном и белом вариантах.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал фото 15 Ultra в Twitter с подписью, в которой указана дата международного запуска — 2 марта. В подписи говорится лишь о «передовой оптике Leica», без дополнительных деталей. По слухам, телефон получит сочетание широкоугольной 50 Мп, ультраширокоугольной и телефотокамеры, дополненное перископическим телефотомодулем 200 Мп.