Производителей электромобилей могут оштрафовать в Италии

Антимонопольный комитет Италии расследует действия четырёх крупных производителей электромобилей. Reuters сообщает, что в пятницу экономический контрольный орган Италии открыл расследование в отношении Tesla, Volkswagen, Stellantis и BYD по делам, связанным с практиками, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно факторов, влияющих на дальность хода электромобиля и деградацию батареи, а также гарантии на автомобиль. Это может нарушать итальянский Кодекс о защите прав потребителей.

Суть расследования заключается в информации, которую эти автопроизводители предоставляют своим потребителям через свои веб-сайты и другие рекламные материалы. Власти заявляют, что производители могли распространять неясную и даже противоречивую информацию о предполагаемой дальности хода автомобилей на одном заряде, включая то, как холодная погода и использование климат-контроля могут повлиять на этот показатель. Кроме того, регулятор также выразил обеспокоенность тем, что потребители не были качественно проинформированы о деградации ёмкости батареи в процессе нормального использования автомобиля, а также о ограничениях и условиях, касающихся гарантии на батарею.

Как сообщает Reuters, Stellantis выпустила заявление, в котором заявила, что полностью сотрудничает с контрольным органом, в то время как Volkswagen и BYD отказались комментировать расследование. Штрафы за введение потребителей в заблуждение могут варьироваться от около $5000 до более чем $10 миллионов. Однако контрольный орган за эти годы наложил несколько крупных штрафов, включая штраф в размере $225 млн против Apple и Amazon в 2023 году за сотрудничество, направленное на снижение конкуренции на рынке. Регулятор также проводил расследования в отношении Amazon и Shein за предполагаемое злоупотребление рыночной доминирующей позицией в рамках своей антимонопольной юрисдикции.

Хотя продолжающиеся исследования показывают, что батареи могут служить гораздо дольше, чем предполагалось ранее, деградация остаётся важной темой для обсуждения как среди критиков, так и сторонников электромобилей. Учёные обнаружили, что большинство потребителей может ожидать среднюю деградацию ёмкости батареи около 2,5% в год, хотя процесс деградации будет наиболее заметным в начале, прежде чем стабилизироваться на более линейной траектории. Новые технологии, такие как твердотельные батареи, могут сделать эту проблему неактуальной в ближайшие несколько лет.

Чтобы предотвратить деградацию, эксперты рекомендуют избегать быстрых зарядок постоянным током (DC), которые генерируют больше тепла и могут ухудшать состояние батареи по сравнению с более медленными зарядками переменным током (AC). Также использование значительного заряда для резкого старта электромобиля может создавать тепло, которое убивает ячейки батареи, поэтому мягкое ускорение может снизить скорость деградации. Наконец, зарядка батареи до 100% или её разрядка до нуля может сильно повредить её общую полезную ёмкость, поэтому большинство экспертов рекомендуют поддерживать заряд в пределах 20-80% в большинстве ситуаций.