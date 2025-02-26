Model S 2013 скоро станет более современным

Первым массовым продуктом компании Tesla была модель Model S 2013 года. На тот момент этот электромобиль можно было назвать образцом продуманной конструкции и эффективности. Спустя более 10 лет Model S уже выглядит устаревшей. Он неоднократно обновлялся – последний раз в 2021 году – но использует ту же базовую структуру и стиль, что и первоначальный вариант 2013 года. Это может измениться к концу года, по словам вице-президента Tesla по инженерным разработкам Ларса Морави. Он намекнул, что Model S и похожий электромобиль Model X могут получить довольно крупное обновление.

Выступая в подкасте Ride The Lightning, Морави заявил, что Tesla вскоре уделит больше внимания своим самым крупным моделям. Он утверждал, что рестайлинг 2021 года был более значительным, чем многие считают, но при этом признал, что некоторые функции из меньшего и более дешёвого Model 3 должны присутствовать в флагмане компании. Это может означать более продвинутые технологии помощи водителю, обновлённое электрическое оборудование и более дешёвые методы производства, хотя Морави не стал называть конкретные изменения.

Обновление Model 3, получившее название Highland, вышло в прошлом году и принесло компактному седану Tesla более цельный дизайн, улучшенную аэродинамику, перенастроенную подвеску для большего комфорта и более тихий, лучше изолированный от внешнего мира салон. Технологический набор также стал лучше – с более отзывчивым сенсорным экраном и интуитивно понятными вторичными органами управления. То же самое можно сказать о Model Y Juniper – рестайлинге компактного кроссовера компании для модельного года 2025. Заимствуя элементы переднего дизайна у Cybertruck и Robotaxi, обновление Juniper оказалось не столь удачным, как Highland, но тем не менее обещает стать более комфортным и эффективным, чем его предшественник.

Крупный фастбэк-седан и кроссовер Tesla должны выиграть от инвестиций компании в методы производства, которые обеспечили Model 3 и Y более плотные зазоры между панелями и улучшенную аэродинамику. Это, возможно, приведёт и к повышению качества сборки – Model X известен проблемами с автоматическими передними и задними дверями, а декоративные панели и уплотнители у Model S и X иногда отходят.

Интереснее могут оказаться технологические обновления под корпусом. Model S и X работают на 450-вольтовой электрической системе, тогда как Cybertruck получил более продвинутую 800-вольтовую архитектуру. Замена системы на более высоковольтную позволила бы седану и кроссоверу работать эффективнее и быстрее заряжаться на общественных станциях. И хотя автопроизводитель, как правило, избегает чрезмерного увеличения ёмкости батарей – не считая флагманского Cybertruck с батареей 122,4 кВт⋅ч, Model S не помешала бы возможность увеличить дальность хода.