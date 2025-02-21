Подведены итоги 2024 года на рынке смартфонов в Европе

Европейский рынок смартфонов вырос на 5% в 2024 году после четырёх лет подряд снижения. Об этом сообщила фирма Canalys, отметив, что было поставлено чуть более 136 млн устройств. Из них 30% составили премиальные модели стоимостью $800 и выше.

Samsung сохранила лидерство, но Apple продемонстрировала впечатляющие продажи в четвёртом квартале. Это было обусловлено положительным приёмом iPhone 16, несмотря на отсутствие Apple Intelligence.

Рынок показал устойчивый спрос на флагманские устройства, а также обновление смартфонов среднего и нижнего ценовых сегментов, купленных во время пандемии. Samsung увеличила продажи на 6% в годовом исчислении, а Apple поставила на 1% больше аппаратов iPhone.

Xiaomi, третий по величине производитель смартфонов в Европе, продала почти такое же количество смартфонов Redmi, Poco и Xiaomi, как и в 2023 году. Motorola показала рост на 26%, а Oppo увеличила поставки на 13% по сравнению с 2023 годом. Canalys уточнила, что эта цифра включает поставки OnePlus.

В отчёте отмечается, что 2024 год стал рекордным по количеству проданных премиальных устройств – 41 млн, или 30% от общего числа 136 млн. Анализ основан на данных о поставках, а не на фактических продажах в магазинах. Следует принимать во внимание активное продвижение Apple моделей iPhone 13 и iPhone 14 перед их снятием с производства из-за директивы по USB-C. Ритейлерам разрешено продавать эти устройства, если они уже находились на полках до 28 декабря, когда директива вступила в силу.

Рост продаж Samsung был в основном обусловлен серией Galaxy S24, которая активно рекламировалась во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Детальный анализ по странам показал, что в Великобритании Apple поставила почти вдвое больше устройств, чем Samsung (52% против 28%), но в Испании она опустилась на третье место, так как Xiaomi продала больше смартфонов, чем её корейский конкурент.

Motorola достигла рекордных показателей в Европе в 2024 году благодаря расширению присутствия в офлайн-магазинах и независимых каналах продаж. Объём продаж Oppo вернулся к росту после двух сложных лет, особенно в Южной Европе – Испании, Италии, Румынии и Португалии. Honor и Realme также выросли двузначными числами, «усиливая конкуренцию и вызывая ажиотаж среди партнёров и потребителей».

Компании столкнутся со «сложным 2025 годом», поскольку 20 июня ЕС введёт директиву Ecodesign, требующую от производителей мобильных устройств сосредоточиться на долговечности, удобстве ремонта и рациональном использовании ресурсов. Это включает в себя обязательное предоставление запасных частей на несколько лет, продлённую поддержку программного обеспечения и публикацию технической документации для упрощения ремонта сторонними сервисами. Это значит, что производители должны выпускать смартфоны с легко заменяемыми аккумуляторами и многолетней поддержкой программного обеспечения.