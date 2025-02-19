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Подорожание Nintendo Switch 2 до $399 не сделает её дороже по сравнению с Windows-консолями
Консоль Nintendo Switch 2 может стать дороже модели первого поколения

Nintendo Switch 2 вызывает немалый ажиотаж после первого официального тизера. Но, хотя подробности ещё неясны, новый источник раскрыл больше информации о её цене. Ожидается, что консоль подорожает из-за более современных компонентов. При этом она всё равно может быть более доступной, чем большинство игровых портативных устройств на Windows.

По словам соучредителя SuperData Research, Йоста Ван Дрёйнена (Via), Nintendo планирует поднять цену Switch 2 по сравнению с оригинальной моделью Switch. Первая Nintendo Switch была выпущена за $299, в то время как ожидаемая цена модели Switch 2 составит около $399.

В результате Switch 2 будет дешевле, чем игровые портативные устройства на Windows и другие конкуренты, такие как Steam Deck. Компания также учитывает свою основную аудиторию. Аналитик утверждает, что она стремится найти баланс между развитием оборудования и сохранением ключевой клиентской базы. Сейчас акцент делается на долгосрочную популярность с такими функциями, как обратная совместимость и регулярные обновления, которые удерживают пользователей на платформе.

#nintendo #switch
Источник: gizmochina.com
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