Приложение DeepSeek заблокировали ещё в одной стране

Южная Корея временно приостановила новые загрузки китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности данных. О решении сообщила Комиссия по защите персональной информации (PIPC), и оно вступило в силу 15 февраля. При этом веб-версия остаётся доступной, пока компания работает над соблюдением нормативных требований.

PIPC сообщила, что её анализ DeepSeek, проведённый вскоре после запуска чат-бота, выявил недостатки в функциях общения и политике обработки персональных данных с поставщиками сторонних услуг. Комиссия подчеркнула, что до тех пор, пока эти проблемы не будут решены в соответствии с Законом о защите персональной информации Южной Кореи, приложение останется недоступным для скачивания. Существующим пользователям было рекомендовано воздержаться от ввода личных данных в чат-бот до дальнейших уведомлений.

DeepSeek признала, что перед запуском не в полной мере учла законы Южной Кореи о защите данных и с тех пор назначила местного представителя для содействия соблюдению нормативных требований. Правительство намерено использовать этот случай в качестве прецедента для усиления контроля и надзора, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем.

Приостановка последовала за усиленным контролем со стороны Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS). Она ранее предупреждала, что DeepSeek чрезмерно собирает данные пользователей и, возможно, использует их для обучения своих моделей ИИ. Кроме того, эксперты по безопасности обнаружили, что версии приложения для Android и iOS передавали определённые пользовательские данные на серверы в незашифрованном виде, что вызвало дополнительные опасения.

Это не единичный случай, поскольку по всему миру обеспокоенность по поводу методов обработки данных DeepSeek продолжает расти. Соединённые Штаты, Италия, Австралия и Тайвань уже ввели ограничения на использование этого ИИ-сервиса в государственных учреждениях, ссылаясь на угрозу безопасности. NASA заблокировала DeepSeek в своих системах, а ВМС США предостерегли персонал от использования приложения из-за потенциальных уязвимостей данных.

На фоне растущей тревоги Пекин утверждает, что позволяет международным интернет-компаниям работать в Китае в соответствии с местными законами и настаивает на том, что не вынуждает фирмы незаконно собирать или хранить данные. Однако по мере ужесточения нормативного контроля по всему миру DeepSeek теперь сталкивается с серьёзными трудностями в восстановлении доверия и соблюдении требований в различных юрисдикциях.