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Генеральный директор ARM ждёт запрета DeepSeek в США
Глава ARM в интервью затронул будущее ИИ и планы своей компании

Генеральный директор компании ARM Рене Хаас высказался по поводу споров вокруг DeepSeek. По его мнению, этому китайскому чат-боту недолго осталось работать в США.

DeepSeek вызвал большой ажиотаж в мире искусственного интеллекта. Разработчики опубликовали бенчмарки, показывающие, что его производительность сопоставима с лучшими моделями в мире. Эксперты подтвердили эти данные, что привело к обвалу стоимости акций ряда технологических компаний.

Возникла вероятность того, что американские ИИ-компании могут быть значительно переоценены и вскоре столкнуться с гораздо более жёсткой конкуренцией. Именно этот страх привёл к падению котировок технологических гигантов – за исключением Apple.

Основной причиной для беспокойства стало заявление Китая о том, что их модель была разработана при значительно меньших затратах на вычислительные мощности по сравнению с американскими моделями, такими как ChatGPT. Якобы программные оптимизации компенсировали меньшую вычислительную мощь.

Однако Хаас в интервью Financial Times выразил сомнение в этом утверждении. Он заявил, что не верит «слухам» о том, что «они сделали это на минимальном бюджете».

Он аргументировал это тем, что если бы это было правдой, американские ИИ-компании уже объявили бы о сокращении своих капитальных затрат, чтобы воспользоваться этим более эффективным подходом. Но пока этого не произошло.

Хаас также считает, что DeepSeek будет запрещён в США, подчёркивая при этом, что у него нет инсайдерской информации, а это всего лишь его логический вывод. Он заявляет, что считает, что проект «закроют». По его словам, в Вашингтоне «лихорадочно пытаются понять, что с этим делать. Если вы запрещаете TikTok, то почему должны разрешить это?».

С разных сторон уже прозвучали опасения по вопросам конфиденциальности и национальной безопасности. В версии приложения для iOS нашли многочисленные уязвимости.

Хаас также заявил, что в будущем его компания планирует продавать собственные чипы, а не просто лицензировать архитектуру. Он выразил мнение, что ИИ обладает потенциалом для революции в медицинских исследованиях. Он упомянул использование ИИ в исследованиях ДНК и РНК. По его словам, существует «возможность излечить рак уже при нашей жизни».

#искусственный интеллект #deepseek
Источник: 9to5mac.com
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