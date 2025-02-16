Часы Garmin Tactix 8 выпускают для по-настоящему активных людей

Компания Garmin представила Tactix 8 — надёжные смарт-часы, предназначенные для использования на суше, в воздухе и теперь на море. В последней модели появились новые функции для военных, любителей активного отдыха и дайверов.

Tactix 8 доступны в размерах 47 мм и 51 мм, соответствуя военным стандартам (MIL-STD-810) по стойкости к нагреву, ударам и воздействию воды. Они имеют водонепроницаемость до 40 метров и герметичные кнопки для работы под водой. Время автономной работы выросло: версия с экраном AMOLED 47 мм работает до 16 дней в режиме смарт-часов, а модель на солнечной зарядке 51 мм — до 48 дней.

Tactix 8 включают профили активности для пеших марш-бросков и дайвинга. Функция рюкзака позволяет вводить вес снаряжения для более точного отслеживания нагрузки, что также применимо к пешим походам и бегу по пересечённой местности.

Для дайвинга часы поддерживают режимы для аквалангистов и фридайверов, предоставляя необходимые данные и инструменты навигации. Водонепроницаемость до 40 метров гарантирует надёжность под водой.

Встроенные динамик и микрофон позволяют принимать звонки прямо с часов при подключении к смартфону. Голосовые команды обеспечивают управление без рук.

Tactix 8 поставляются с предустановленными картами TopoActive и предлагают подписку Outdoor Maps+ для более детальной картографии. Технология SatIQ и многодиапазонный GPS повышают точность позиционирования. Новый интерфейс карт позволяет настраивать слои карт, а функция маршрутизации по кольцевым маршрутам помогает в навигации.

Режим «Стелс» отключает беспроводную связь, продолжая отслеживать пройденное расстояние и биометрические данные. Режим совместимости с приборами ночного видения (NVG) затемняет дисплей для использования с ПНВ. Встроенный светодиодный фонарь предлагает белый и зелёный свет.

Смарт-часы включают инструменты для тренировок, такие как планы силовых занятий, отслеживание выносливости в реальном времени и различные спортивные приложения. Функции мониторинга здоровья включают пульсоксиметр, уровень энергии Body Battery, отслеживание сна и совместимость с приложением ЭКГ.

Tactix 8 оснащены системой баллистических вычислений Applied Ballistics Ultralight, а версия Tactix 8 Elite включает AB Elite Solver. Функции для авиации включают прямую навигацию, доступ к данным о погоде и режим Jumpmaster для воздушных операций.

Смарт-часы Garmin Tactix 8 поступят в продажу 21 февраля. Версия 47 мм с AMOLED-дисплеем стоит $1299,99, модели 51 мм с AMOLED и 51 мм с солнечным питанием — по $1399. Вариант Solar SB Elite с Applied Ballistics Elite Solver обойдётся в $1599.