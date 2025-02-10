Складной Oppo Find N5 получит аккумулятор 5600 мА·ч и экран 8,12 дюйма

Компания Oppo официально объявила о запуске складного смартфона Find N5, который дебютирует 20 февраля в Китае. Вместе с анонсом компания опубликовала несколько изображений, демонстрирующих элегантный дизайн устройства и цветовые варианты. Вокруг характеристик устройства ходило множество слухов, но ключевые детали, такие как размер экрана и ёмкость аккумулятора, оставались неизвестными. Теперь скриншот страницы «О телефоне» Find N5 раскрыл несколько подробностей о будущем устройстве.

Oppo Find N5 с модельным номером PKH110 получит внутренний складной дисплей 8,12 дюйма. Однако информации о внешнем экране пока нет. В основе устройства будет лежать 7-ядерный процессор Snapdragon 8 Elite, что делает его первым складным телефоном с этим чипом.

Смартфон оснастят 16 ГБ оперативной памяти, дополненными 12 ГБ виртуальной памяти, а также 512 ГБ хранилища. Если Find N3 имел аккумулятор 4805 мА·ч, N5 получит батарею на 5600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Устройство будет работать на ColorOS 15 поверх Android 15.

Что касается камер, Find N5 получит три задние камеры. Попавшие в сеть характеристики противоречат прежним слухам. Вместо трёх сенсоров по 50 Мп смартфон якобы предложит основную камеру 50 Мп, вспомогательный объектив 8 Мп и ещё один 50-Мп сенсор, который, возможно, будет 3-кратным перископическим телеобъективом. Для селфи предусмотрены две камеры 8 Мп — одна на внешнем дисплее и другая на внутреннем складном экране.

Похоже, что в плане камер наблюдается заметное ухудшение, так как предыдущая модель имела фронтальную камеру 32 Мп, внутреннюю камеру 20 Мп, а также тройной модуль из 48 Мп (основного), 48 Мп (сверхширокоугольного) и 64 Мп (3-кратного перископического телеобъектива) сенсоров на задней панели.

Oppo уже подтвердила, что Find N5 получит чип Snapdragon 8 Elite, а остальные характеристики устройства пока не подтверждены.