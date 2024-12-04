Концепт-модель Kia EV4 скоро воплотится в реальность

Kia сумела привлечь к себе внимание, представив концепт-модель EV4 в 2023 году. Футуристичный дизайн седана и его запас хода, в сочетании с обещанием доступности по цене, показали, что Kia готова делать смелые шаги для диверсификации своей линейки электромобилей.

Тогда был вопрос, когда EV4 появится в продаже. В США могли спросить, будет ли этот компактный седан/хэтчбек доступен там, учитывая предпочтение американцев к более крупным автомобилям.

Южнокорейский автопроизводитель наверняка помнил об этом предпочтении, объявляя о своих «лучших за всю историю» ноябрьских продажах в США. Их возглавили более крупные электрические внедорожники и кроссоверы Kia. Среди лидеров продаж был кроссовер EV6, продажи которого выросли на 46% по сравнению с прошлым годом.

Сразу после публикации данных о продажах Kia подтвердила выпуск EV4 в следующем году. «Мы планируем укрепить нашу линейку электромобилей за счёт EV4 и EV5», — сообщил представитель Kia.

Хотя это ещё не полное подтверждение выхода EV4 на рынок США, несколько намёков склоняют шансы в эту сторону. Kia снова продемонстрировала EV4 на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. Кроме того, автомобиль был замечен в США во время недавних тестов.

Хотя Kia EV4 меньше, чем бестселлер EV6, и значительно меньше, чем внедорожник EV9, компания, возможно, рассчитывает на его футуристичный дизайн и «внушительный вид», чтобы привлечь внимание американских водителей. С одной стороны, внешний вид EV4 напоминает спортивные и гоночные автомобили, особенно благодаря низкому капоту и силуэту с длинной задней частью. С другой стороны, вертикально расположенные фары, размещённые на крайних внешних границах капота и переднего бампера, делают его уникальным.

Минималистичный интерьер также создан для того, чтобы обеспечить ощущение пространства, сохраняя футуристическую тематику. Овальная форма рулевого колеса, а также большой экран для мультимедиа и мониторинга приборов создают ощущение, что вы находитесь за штурвалом космического корабля.

Пока можно только предполагать, что стоимость EV4 будет составлять от $30000 до $40000.