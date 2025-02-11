Arc Search продолжает наращивать функциональность

Браузер Arc Search стал доступен всем лишь в ноябре прошлого года. Однако каждая версия этого мобильного браузера с ИИ была отдельным автономным приложением. Теперь это изменилось благодаря обновлению.

Arc Search теперь поддерживает синхронизацию вкладок между устройствами. Это означает, что вы сможете закреплять вкладки на своём Android-смартфоне и открывать их на компьютере, планшете на Android или даже на устройствах Apple. Это обновление должно способствовать распространению браузера.

Arc Search — это мобильная версия браузера Arc, который впервые появился на macOS в 2023 году. Разработанный The Browser Company, в начале 2024 года он появился на Windows. В ноябре Arc Search добрался до Android, хотя на тот момент в нём отсутствовало множество функций. Теперь их стало больше, в том числе благодаря последнему обновлению с синхронизацией вкладок.

Arc Search отличается от настольного браузера Arc. Он предлагает уникальный подход к мобильному поиску, используя ИИ для суммирования результатов вместо простого списка ссылок. Arc Search создан для быстрого поиска, отсутствия отвлекающих факторов и автоматического удаления истории после каждой сессии. Arc Browser же предлагает новый способ управления вкладками, группируя их в «пространства» на левой стороне окна.

Последняя версия 133.0.6943.54 даёт пользователям возможность синхронизировать вкладки между Arc Browser и Arc Search. Закреплённые вкладки теперь доступны с любого устройства, так что больше не нужно вручную открывать сайты заново. Обновление также включает важные исправления безопасности и улучшения производительности.

В последнее время The Browser Company сосредоточилась на разработке нового браузера под названием Dia. Сведения о нём пока скудны, но многие опасаются, что Arc скоро будет заброшен. Новая функция синхронизации вкладок в Arc Search даёт надежду, что этого не случится.