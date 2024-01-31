Arc Search поможет вам получить всю нужную информацию в одном поисковом запросе

Safari - один из наиболее часто используемых браузеров для iPhone, поскольку он установлен по умолчанию. Однако, является ли он действительно лучшим браузером для iPhone? Ответ - нет. Хотя Safari и может выполнять некоторые интересные функции, такие как озвучивание веб-страниц, он не столь удобен, как Google Chrome, и не настолько приватен, как Mozilla Firefox или DuckDuckGo. В настоящее время новый конкурент, основанный на искусственном интеллекте - Arc Search, - по-видимому, превосходит даже Chrome и Firefox.

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Arc Search использует искусственный интеллект для анализа нескольких веб-сайтов и поиска наиболее полного и точного ответа на запрос пользователя. Эта функция привлекла внимание обозревателя Gizmodo, который выразил свою любовь к данному браузеру. Кроме того, Arc Search может архивировать неактивные вкладки пользователя через определенный промежуток времени, а также блокировать рекламу, cookie-файлы и трекеры.

Если вы не удовлетворены Safari и считаете, что Arc Search может стать вашим идеальным новым браузером, то вот вся информация, которую вам нужно знать об этом браузере, основанном на искусственном интеллекте.

Одной из ключевых особенностей Arc Search является возможность быстрого просмотра нескольких веб-страниц и даже видео на YouTube для сбора наиболее полезной информации. Этот процесс компания называет “одной идеальной вкладкой”. Обозреватель Gizmodo Дуа Рашид использовала Arc Search для поиска информации о том, как смотреть Суперкубок. Arc Search проанализировал шесть различных веб-сайтов и предоставил информацию о дате, времени и каналах трансляции, а также о том, кто будет выступать во время перерыва.

Использование браузера на основе искусственного интеллекта может показаться сложным, но на самом деле его интерфейс очень прост, а информация структурирована и подается в удобном виде. Когда вы открываете приложение, перед вами сразу же появляется клавиатура, и вы можете начинать вводить запрос. Эта функция, по словам Джоша Миллера, основателя и генерального директора компании The Browser Company, делает приложение в два раза быстрее, чем Safari и Chrome.

Помимо простого интерфейса, Arc Search также предлагает возможность легкого блокирования рекламы, cookie-файлов и трекеров, что помогает упорядочить поиск. Приложение поддерживает Google, Bing, DuckDuckGo и Ecosia в качестве поисковых систем. Arc Search также автоматически архивирует неактивные вкладки через день по умолчанию для предотвращения случайного накопления вкладок. Вы можете изменить этот временной промежуток на 12 часов, 3 дня, 7 дней или 30 дней.

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