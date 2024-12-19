nubia Focus 2 5G вырастет в размере и разрешении экрана

Компания ZTE опубликовала на своём сайте сертификационные документы даже для смартфонов, которые она пока официально не представила. Последней моделью становится nubia Focus 2 5G (модельный номер Z2462N).

Оригинальный смартфон Focus, выпущенный в начале года, был недорогим устройством с камерой 108 Мп и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с зарядкой 33 Вт. Была ещё и модель Focus Pro, где экран увеличили с 6,56 дюйма HD+ до 6,72 дюйма FHD+ (в обоих случаях IPS LCD), добавили оптическую стабилизацию к камере 108 Мп и сверхширокоугольную камеру 5 Мп.

Пока мало что известно про Focus 2. В декларации о соответствии ЕС есть фотография устройства низкого разрешения. Похоже, у него три объектива, тогда как у модели первого поколения два объектива (камера 108 Мп и вспомогательная 2 Мп). Добавить могли сверхширокоугольный объектив.

Есть также сертификация Wi-Fi, в которой указана система Android V (Vanilla Ice Cream, он же Android 15) и показана поддержка Wi-Fi 5 (ac) на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Сертификация Bluetooth не добавляет к этому много информации.

У nubia Focus 2 5G будет связь последнего поколения, как и у оригинального Focus, также оснащённого 5G. Однако из предыдущих утечек следует, что ZTE также работает над 4G-версией Focus 2. Компания может пропустить модель Pro в этом году и позволить модели 5G выступать в качестве предложения более высокого уровня.