Складной смартфон Oppo не будет бояться воды

Выходящий в будущем складной смартфон Oppo Find N5, судя по полученным к настоящему моменту данным, может оказаться весьма успешным. Недавно сообщалось, что Oppo Find N5 и OnePlus Open 2 в раскрытом виде могут быть в два раза тоньше iPhone. Теперь менеджер по продуктам Oppo поделился другими новостями о Find N5 на Weibo.

Чжоу Ибао сообщил, что Find N5 будет обладать беспрецедентными для складного устройства возможностями водоотталкивания. «На этот раз водоотталкивающая защита Find N5 была улучшена. Это должен быть единственный складной флагман на рынке, поддерживающий полное водоотталкивание по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9».

Это будет соответствовать возможностям аппаратов серий Oppo Find X8 и OnePlus 13, которые сертифицированы по стандартам IP68 и IP69. Раньше рейтинг IP68 был максимумом для смартфонов, но теперь всё чаще предлагается IP69. Это защита от струй воды под высоким давлением и температурой, как в посудомоечной машине.

Первая цифра в рейтинге IP обозначает его способность противостоять пыли. В отличие от OnePlus 13 и Oppo Find X8, для Find N5 и OnePlus Open 2 подтверждены только рейтинги IPX6, IPX8 и IPX9. Это значит, что у будущих складных устройств Oppo может не быть официальной сертификации на устойчивость к пыли.

Это может разочаровать потенциальных покупателей, так как пыль может быть более опасной для складных устройств, чем жидкости. Петля содержит движущиеся части, и попадание пыли или мусора в петлю или под складной экран может иметь неприятные последствия. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет рейтинг IP48, что даёт ему некоторую защиту от проникновения пыли.

Тем не менее, Oppo делает значительный шаг с новым складным устройством. Если Oppo Find N5 и OnePlus Open 2 будут невероятно тонкими и водоотталкивающими, они могут показать продажи выше прежних.