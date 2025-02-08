OPPO представила фотографии своего нового складного телефона Find N5, который будет выпущен в этом месяце. Устройство оснащено уникальной трехступенчатой кнопкой отключения звука и обещает стать самым тонким флагманом.

Компания OPPO анонсировала новый складной смартфон Find N5, который должен выйти на рынок в феврале. В рамках этого анонса были опубликованы подробные фотографии устройства, показывающие его ключевые особенности.

Одной из главных особенностей Find N5 является трехступенчатая кнопка отключения звука, которая упрощает управление устройством. Толщина телефона в разложенном состоянии сопоставима с четырьмя банковскими картами, что делает его одним из самых тонких в своем классе.

Кроме того, OPPO использует уникальный шарнир из титанового сплава, напечатанный на 3D-принтере. Смартфон работает на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition и поддерживает водонепроницаемость по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9. Дизайн устройства включает защитные пленки на внутреннем и внешнем экранах, а также стильный прямой экран. Вместе с Find N5 ожидается выход умных часов OPPO Watch X2, что добавляет интереса к релизу.