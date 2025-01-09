Суперкомпьютер Nvidia Drive AGX Orin поможет автомобилям Toyota

Во время выставки потребительской электроники (CES) 2025 Toyota представила планы по интеграции передовых технологий Nvidia в свои автомобили следующего поколения. Это выведет возможности автоматизированного вождения на новый уровень. В основе этого сотрудничества лежит суперкомпьютер Drive AGX Orin от Nvidia, работающий под управлением операционной системы Nvidia DriveOS. По сути, суперкомпьютер AGX Orin — это новая мощная компактная система Nvidia, созданная для приложений, связанных с генеративным ИИ, компьютерным зрением и передовой робототехникой.

Drive AGX Orin разработан специально для автомобилей и способен выполнять 275 триллионов операций в секунду (TOPS). Последняя система Hardware 4 от Tesla способна выполнять 50 TOPS на каждой из трёх нейронных сетей (всего 150 TOPS). Илон Маск заявляет, что система пятого поколения появится в 2026 году, но на практике текущий режим Full Self-Driving (FSD) Tesla пока не выполняет обещаний Маска и даже не использует потенциал менее мощной системы Hardware 3.

Toyota готовится к запуску электрического внедорожника Bozhi 3X (он же Toyota bZ3X) с продвинутой системой автопилота, аналогичной заявленным возможностям FSD Tesla. Это случится в Китае уже в этом году, чтобы укрепить лидерство в области технологий автономного вождения. Используя систему Nvidia Drive AGX Orin X с 254 TOPS и набор сенсоров, включающих 11 камер высокого разрешения, 12 ультразвуковых радаров, три миллиметровых радара и лидар, Toyota может к концу этого года догнать Tesla, которая упорно полагается только на камеры в качестве сенсоров. После этого Toyota начнёт использовать встроенный суперкомпьютер Drive AGX.

Toyota — не единственный автопроизводитель, планирующий использовать технологии Nvidia для нужд автопилота. Nvidia также представила DRIVE AGX Hyperion — платформу для автономных автомобилей с интеграцией чипов системы Drive AGX. Mercedes-Benz, JLR и Volvo Cars уже начали внедрять эту модульную и масштабируемую платформу. «Следующее поколение автономных машин будет основываться на физическом ИИ и моделях взаимодействия с реальным миром, а Nvidia Drive специально создана для этой новой эры, обеспечивая непревзойдённый уровень функциональной безопасности и ИИ», — заявил Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia.

Концепция ускоренных вычислений вернулась вместе с машинным обучением, которое сейчас часто называют ИИ, сделавшим огромный шаг вперёд, так как GPU обеспечили необходимую вычислительную мощность для сложных моделей. Nvidia воспользовалась ростом популярности ИИ до такой степени, что в июне 2024 года обогнала Apple на некоторое время, став самой дорогой компанией в мире. Хотя Tesla больше не использует чипы Nvidia в своих автомобилях, серверная часть технологий автопилота Tesla работает на кластере из десятков тысяч ИИ-чипов Nvidia H100, каждый из которых стоит около $30000.