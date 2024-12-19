Электромобиль бренда Denza от BYD нацеливается на мощность 1000 л. с.

Ведущие автопроизводители могут немного отступать от планов по электромобилям, но другие готовы заменить их. Китайская компания BYD, как сообщается, готовит высокопроизводительный электромобиль для своего люксового бренда Denza. Он, по задумке, должен составить конкуренцию Porsche 911 с точки зрения производительности и престижа. Вдохновлённый впечатляющим концептом Fang Cheng Bao Speed 9, представленным на автосалоне Auto China в Пекине в этом году, будущий спортивный автомобиль Denza может даже выйти на европейский рынок, чтобы бросить вызов гегемонии на его домашней территории.

Кажется, что китайские автопроизводители настроены на предельно возможные предложения, будь то мощность, цена или запас хода. Серийный преемник Speed 9, вероятно, оправдает ожидания по первому пункту. Возможно, он позаимствует трёхмоторную установку мощностью 952 л. с. от Denza Z9 GT, хотя купе может стремиться к показателю в 1000 л. с. Быть может, используется даже четырёхмоторная силовая установка мощностью более 1 300 л. с. от BYD Yangwang U9.

Это имеет свои недостатки. Данные автомобили используют литий-фосфатную батарею вместо более распространённой и лёгкой литий-ионной. Если спортивный автомобиль BYD/Denza последует этому примеру, он может весить на полтонны больше, чем Porsche 911 Carrera T весом в 1476 кг. И это несмотря на теоретическое использование углеродных материалов в конструкции концепта. Тем не менее, китайский спортивный электромобиль почти наверняка будет намного дешевле даже базового 718 Cayman, с начальной ценой около $41 000 по текущему курсу.

Дизайн концепта Speed 9 в стиле нео-SLR McLaren не является большим сюрпризом. Глобальный директор по дизайну BYD Вольфганг Эггер родом из Германии и имеет в своём резюме такие модели, как Alfa Romeo 8C Competizione, а также опыт работы в Lamborghini и Audi. Этот дизайнерский ДНК будет перенесён и в серийную версию спортивного автомобиля, особенно если он получит плавные линии задних крыльев и слегка очерченный капот в стиле Z9 Shooting Brake.

Привлекательный дизайн поможет Denza пробиться на европейский рынок, куда она планирует выйти, как минимум, с моделью Z9. Denza намерена представить свои премиальные китайские электромобили на глобальном рынке. Ходили слухи, что она может выйти даже на рынок США. Эти планы, похоже, несколько затихли, но серийная версия Speed 9 всё же даст бренду шанс в Европе. Фотографии прототипа, опубликованные в китайских социальных сетях, предполагают, что автомобиль может быть как с фиксированной крышей, так и с жёстким складным верхом.