Южнокорейский автопроизводитель проводит recalls-кампанию для проверки креплений декоративного элемента, который может отсоединиться во время движения и стать причиной аварийной ситуации. Владельцы машин получат уведомления для бесплатного устранения неисправности.

Компания Kia приняла решение о проведении добровольной recalls-кампании для минивэнов Carnival, реализованных на российском рынке. Об этом сообщили в Федеральной службе по аккредитации (Росстандарт). По данным ведомства, отзыву подлежат 135 автомобилей, проданных с декабря 2022 года по январь 2023-го. Причина — возможная неисправность системы крепления декоративного молдинга крыши, которая может привести к его отсоединению во время движения.

Дефект был выявлен в ходе внутреннего контроля качества южнокорейского производителя. Специалисты компании установили, что ненадёжное соединение элементов обвеса крыши создаёт риск их отделения при высокой скорости или турбулентности воздушных потоков. В случае падения молдинга на проезжую часть это может стать причиной аварийной ситуации, создав угрозу как для водителя автомобиля, так и для других участников дорожного движения.

Владельцы затронутых машин получат уведомления от официальных дилерских центров Kia. Для исправления проблемы потребуется посетить сервисную станцию, где специалисты бесплатно проверят состояние креплений молдинга крыши и, при необходимости, заменят деталь. Процедура займёт не более часа и не потребует дополнительных расходов со стороны владельцев автомобилей.

Отзыв затрагивает только определённые партии моделей Carnival, выпущенных в указанный период. Это связано с тем, что проблема возникла на одном из этапов производства, когда использовались компоненты с недостаточным уровнем прочности. После выявления дефекта компания оперативно скорректировала технологический процесс, чтобы предотвратить повторение ошибки в дальнейшем.

Подобные кампании по отзыву автомобилей являются стандартной практикой мирового автопрома и свидетельствуют о внимании производителей к безопасности своих клиентов. Компания Kia подчеркивает, что данная мера направлена исключительно на обеспечение максимального уровня надёжности и комфорта эксплуатации транспортных средств.

По статистике Росстандарта, в последние годы количество отзывов автомобилей в России остаётся стабильным, что говорит о высоких требованиях к качеству продукции со стороны регулирующих органов. Однако важно отметить, что большинство проблем выявляются на ранних этапах использования, что позволяет оперативно решать вопросы до масштабных последствий.

Эксперты рынка автомобильных услуг отметили, что своевременное проведение таких кампаний способствует укреплению доверия потребителей к бренду. Владельцы автомобилей, попавших под отзыв, могут быть уверены в том, что производитель берёт на себя ответственность за качество своей продукции и готов быстро реагировать на любые возможные недочёты.

При этом стоит напомнить владельцам автомобилей, что игнорирование рекомендаций по участию в recall-кампаниях может повлечь за собой серьёзные последствия, включая увеличение рисков ДТП. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют всем автомобилистам, чьи машины попали под отзыв, обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Kia для проведения необходимых работ.

Напомним, что Kia Carnival является одним из самых популярных представителей класса минивэнов на российском рынке благодаря просторному салону, высокому уровню комфорта и современным технологическим решениям. Несмотря на текущий отзыв, модель продолжает пользоваться спросом среди семейных покупателей, ценящих практичность и безопасность.