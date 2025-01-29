Grande Panda с ретро-дизайном предлагается в электрическом и гибридном виде

Fiat Panda 4x4 был одним из самых необычных автомобилей начала 1980-х годов. Внедорожная версия крошечного и недорогого городского автомобиля Fiat могла проехать почти куда угодно.

Новый Grande Panda передаёт стиль 80-х годов с ретро-дизайном. При этом гибридные и электрические силовые установки делают его современным.

Fiat предлагал Panda 4x4 в трёх поколениях. Это означало, что можно было приобрести Panda 4x4 с 1983 года до 2022 года, когда Fiat снял её с производства из-за нехватки запчастей. Сейчас в Америке доступна только Fiat 500e. Panda 4x4 является столь важной частью наследия бренда и столь популярной среди поклонников малых автомобилей, что Fiat планирует вернуть её. Новое поколение будет называться Fiat Grande Panda.

Она будет сильно отличаться от оригинальной модели Panda с 48 л.с. и длиной 3,35 м. Несмотря на это, новая Grande Panda всё равно может стать 4x4, по словам генерального директора Fiat Оливье Франсуа. «Мы настроены сделать что-то и изучаем это», — сказал глава Fiat изданию Autocar. «Мы пытаемся найти решение и путь. Вопрос в том, должен ли это быть 4x4 с ДВС или 4x4 с электродвигателем».

Генеральный директор сказал, что Fiat понимает, почему покупатели любили Panda 4x4, и почему они покупали эти маленькие внедорожники. Он хотел бы выпустить новую модель на рынок и «хотел бы сделать что-то подобное в ближайшее время».

Fiat выпустил Grande Panda как полностью электрическую модель. Батарея ёмкостью 44 кВт⋅ч и двигатель мощностью 113 л.с. обеспечивали запас хода в 322 км по циклу WLTP и небольшое ускорение. Эта компактная городская машина также будет предложена с трёхцилиндровым двигателем объёмом 1,2 литра с мягким гибридом на 48 В.

Франсуа подтвердил, что будет и другая версия, без мягкого гибрида. Хотя она может появиться на продаже в Европе, это не является основным направлением. Fiat разрабатывает эту модель для развивающихся рынков. Несмотря на критику других электромобилей, Франсуа считает, что он сможет продать все электромобили, которые сможет построить автопроизводитель в первые несколько лет.

Поскольку Grande Panda существует как электрическая, так и с двигателем внутреннего сгорания, Fiat получает пространство для маневра. Автопроизводитель может выбрать для модели 4x4 любую силовую установку. Электрическая версия кажется более лёгкой для конфигурации, потому что Fiat потребуется установить мотор сзади, но не придётся беспокоиться о центральном дифференциале или трансмиссии на задний привод. Ни одна из текущих моделей, построенных на той же платформе Stellantis Smart Car, не предлагается с полным приводом.