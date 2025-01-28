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Внедорожник Lucid Gravity скоро появится на родине Tesla
Lucid Gravity поступает в продажу в США по цене от $80000

В электрическом люксовом седане Lucid Air есть немало сильных сторон. Он может преодолеть более 804 км на одном заряде и является относительно доступным по цене способом получить мощность в 600 л.с. Однако самый эффективный электромобиль Америки имеет несколько недостатков, особенно для владельцев больших семей. Поэтому автопроизводитель Lucid разработал и начал поставки внедорожника Gravity. Он призван стать конкурентоспособным предложением против Tesla Model X. Чтобы сделать его как можно более привлекательным, первый внедорожник Lucid получит доступ к обширной сети Supercharger от Tesla без необходимости в адаптере.

Несколько автопроизводителей также получили доступ к сети Tesla Supercharger в последние месяцы. Среди них Hyundai, но суперзарядные станции Tesla слишком медленные для электромобилей корейского производителя. Gravity тоже может столкнуться с подобной проблемой, поскольку Lucid предлагает следующий уровень скорости зарядки. Компания заявляет, что разработала систему, позволяющую 926V Gravity заряжаться на оборудовании с мощностью до 400 кВт на зарядных устройствах 1000V и на скорости до 225 кВт на зарядных устройствах 500V, включая Tesla V3 Superchargers.

Купившие Gravity среди первых в прошлом году получили адаптеры NACS, включая первый адаптер CCS1, который может заряжать на 500А при 1000V. В оптимальных условиях батарея Gravity ёмкостью 123 кВтч может восстановить запас хода в 321 км всего за 12 минут. Для владельцев седана Lucid Air доступ к Supercharger запланирован на второй квартал этого года.

Gravity был анонсирован в ноябре 2022 года. Через год после этого роскошный внедорожник дебютировал в Америке, обещая больший запас хода и более роскошные функции, чем его конкурент Tesla. Производство Gravity началось в декабре 2024 года. Точные характеристики не были названы. Было сказано, что можно ожидать более 800 л.с. от пары электрических моторов и время разгона с 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды. Также была заявлена максимальная оценка дальности хода по EPA в 708 км. Стартовая цена должна быть чуть ниже $80000, в то время как более дорогая версия Grand Touring будет стоить чуть менее $95000.

Как бы впечатляющим Gravity не казался на бумаге, цены всё равно не маленькие. Lucid могла бы предложить более доступный электрический внедорожник для конкуренции с недавно обновлённой Tesla Model Y. Ожидается, что его производство начнётся в середине 2026 года. Если верить патентной заявке, автомобиль может называться Lucid Earth. Ожидается, что информация появится в ближайшее время. Lucid пообещала предоставить её, как только производство Gravity войдёт в полную силу.

#электромобили
Источник: carbuzz.com
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