Портативный ПК Morefine S800 поступит в международную продажу

Китайский производитель Morefine представил новый мини-компьютер S800 для продаж за пределами своей страны. Это компактное и мощное устройство создано для желающих получить высокую производительность в небольшом корпусе. S800 за $659 в базовой комплектации поступит в продажу в середине февраля.

Компьютер работает на процессоре Intel Core Ultra 9 185H. Это 16-ядерный, 24-поточный чип с максимальной частотой 5,1 ГГц и 24 МБ Smart Cache. Графика Intel Arc Graphics с частотой 2,35 ГГц обеспечивает высокую производительность в играх, 3D-рендеринге и создании контента. Архитектура CPU+GPU+NPU выдаёт производительность 34,5 TOPS в задачах ИИ. Это делает устройство идеальным для работы с искусственным интеллектом и трассировкой лучей.

S800 поддерживает двухканальную оперативную память DDR5 с частотой до 5600 МГц и объёмом до 96 ГБ. Для хранения данных доступны два слота M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 и один слот для 2,5-дюймового SSD SATA.

Компьютер оснащён двойной системой охлаждения с бесшумным вентилятором и радиатором из чистой меди, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла при минимальном уровне шума. Корпус имеет размеры 149 × 146 × 55,4 мм и выполнен в стиле киберпанк с декоративной панелью сверху. На боковых гранях расположены вентиляционные отверстия для улучшенной циркуляции воздуха и оптимальной производительности.

Мини-ПК оборудован двумя сетевыми портами 2,5G Ethernet для сверхбыстрой передачи данных, а также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Поддерживается одновременный вывод изображения в формате 4K UHD на три экрана через HDMI 2.0 (4K@60 Гц), USB-C (4K@144 Гц) и DisplayPort 1.4 (4K@144 Гц). Среди портов ввода-вывода есть USB4, два USB-A 3.0 и четыре USB-A 2.0, что обеспечивает совместимость с различными периферийными устройствами.