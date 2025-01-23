Растущая популярность Steam Deck увеличивает популярность ПК среди разработчиков игр

Новые данные из игровой индустрии показывают, что персональные компьютеры становятся главной платформой для разработчиков игр. 80% опрошенных разработчиков в настоящее время работают над играми для ПК, что является значительным увеличением по сравнению с 66% годом ранее.

Этот рост популярности ПК особенно выделяется на фоне других платформ, показывает отчёт «Состояние игровой индустрии 2025» от Game Developers Conference. Несмотря на сохраняющуюся популярность, PlayStation 5 и Xbox Series X/S значительно отстают: 38% и 34% разработчиков работают над играми для этих консолей соответственно. Тенденция к разработке для ПК усиливалась на протяжении последних лет, увеличившись с 56% в 2020 году до 65% в 2023 году, а затем совершив значительный скачок до 80% в 2025 году.

На это могут влиять несколько факторов. Одним из возможных катализаторов является растущая популярность устройства Steam Deck от Valve. Хотя эта платформа не была явно указана в опросе, 44% разработчиков, выбравших вариант «Другое», специально упомянули Steam Deck как интересующую их платформу.

Доступность ПК как платформы для разработки также играет важную роль. Благодаря относительно низкому порогу входа разработчики могут создавать и распространять игры через такие платформы, как Steam, с минимальными первоначальными затратами. Это подтверждается огромным количеством новых игр, выпущенных в Steam: только в 2024 году было выпущено почти 19000 игр.

В отчёте также отмечается возрождение разработки игр для веб-браузеров. 16% разработчиков сообщили, что работают над браузерными играми, что больше по сравнению с 10% в прошлом году и 11% годом ранее. Это самый высокий уровень интереса к браузерным играм за последнее десятилетие.

Есть несколько причин такого роста, включая новые веб-технологии, которые позволяют создавать улучшенную графику и сложные игровые механики, ранее доступные только в устанавливаемых играх или играх для консолей. Кроме того, браузерные игры предоставляют мгновенный доступ без необходимости скачивания, установки или наличия мощного ПК, что делает их привлекательными для более широкой аудитории, включая тех, кого может отпугнуть стоимость традиционных игровых платформ.