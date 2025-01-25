Модель компьютера MSI MEG VISION X AI Phantom работает на Core Ultra-9 285K с 48 ГБ памяти

Второе поколение настольного ПК MSI MEG VISION X AI Phantom стало доступным для приобретения в Китае. Компьютер в начале года был анонсирован на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. В Китае этот ПК стоит 29 999 юаней ($4141). Это высокопроизводительный настольный компьютер с самыми современными комплектующими и инновационным дизайном, ориентированный на энтузиастов и профессионалов.

MEG VISION X получил 13-дюймовый сенсорный экран FHD AI HMI, который служит центром управления для приложений MSI на основе ИИ. Экран со встроенными динамиками и микрофоном также может функционировать как второй дисплей для повышения эффективности работы. Пользователи могут настраивать интерфейс с помощью виджетов, а функции ИИ автоматически регулируют настройки в зависимости от сценариев применения.

Компьютер работает на 8-ядерном процессоре Intel Core Ultra-9 285K с видеокартой GeForce RTX 5080. Устройство получило 48 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 2 ТБ, использующий технологию SSD Gen 5.0. Она ускоряет обучение моделей ИИ в 1,18 раза. 8-контактный разъём PCIe обеспечивает стабильное питание видеокарты при выполнении ресурсоёмких задач.

Система охлаждения MSI Silent Storm Cooling AI использует отдельную воздушную камеру, вентиляторы с управлением на основе ИИ и мониторинг температуры SSD для эффективного управления теплом. Радиаторы Glacier Armor снижают температуру компонентов на 25 %, обеспечивая стабильную производительность при высокой нагрузке.

Компьютер поддерживает стандарт Wi-Fi 7, что обеспечивает скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с — это в 2,4 раза быстрее, чем у предыдущих стандартов. Это улучшение поддерживает более быструю потоковую передачу, ускоренную отправку файлов и надёжную беспроводную работу для пользователей с высокими требованиями к пропускной способности.

MEG VISION X в настоящее время доступен в Китае, но сведения о цене и доступности в других странах пока не разглашаются.