Память HBM2 от Tongfu ожидается в чипах Huawei для искусственного интеллекта

Китайские производители памяти в последнее время проявляют активность в сегменте HBM. Ещё одна отечественная компания объявила о пробном производстве HBM2.

Китай активно соревнуется с другими странами в гонке за развитие искусственного интеллекта, отдавая этой технологии высший приоритет и рассматривая её как вопрос национальной безопасности. С тех пор как администрация Байдена ввела санкции против Китая, наблюдается появление множества местных производителей с собственными решениями в области искусственного интеллекта, включая Huawei. Это показывает, что геополитическая ситуация не остановила развитие страны. Согласно отчёту Nikkei, китайская компания Tongfu Microelectronics запустила пробное производство HBM2.

Tongfu — не единственная компания, начавшая производство HBM. То же самое сделали CXMT и Wuhan Xinxin, которые добились значительных успехов в DRAM и HBM за последние несколько месяцев. Хотя многие слышат о Tongfu Microelectronics впервые, компания хорошо известна на рынках, так как она является партнёром AMD, которая является её акционером.

Кроме того, компания занимает третье в мире место среди поставщиков услуг по упаковке и тестированию полупроводников. Работа с HBM для неё является новым направлением. С высокой вероятностью они используют компоненты памяти и полупроводников от сторонних поставщиков, а затем собирают микросхемы HBM2 с использованием собственного опыта.

Tongfu является поставщиком процессоров Huawei для искусственного интеллекта. Несмотря на то что HBM2 почти на два поколения отстаёт от технологий мировых лидеров, таких как HBM4, это важный шаг для Китая. Учитывая, что даже под влиянием санкций внутреннее развитие происходит стремительно, это лишь вопрос времени, когда Китай начнёт соответствовать мировым стандартам.