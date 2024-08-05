Данное новшество является серьёзным прорывом для Поднебесной, так как ранее предполагалось, что Китай начнёт выпуск подобных технологий лишь в 2026 году

Китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), известный производитель памяти, начала массовое производство чипов HBM2, как сообщается в DigiTimes. Если эта информация верна, CXMT опередила график на два года, начав выпуск памяти, необходимой для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

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В начале года сообщалось, что CXMT активно закупает оборудование для производства памяти высокой пропускной способности, что обычно требует минимум год на наладку, а иногда и два для достижения удовлетворительной производительности. Заказ оборудования был сделан у поставщиков из США и Японии, при этом американские компании, такие как Applied Materials и Lam Research, уже получили лицензии на экспорт необходимых инструментов. Производственный процесс HBM сложен и включает в себя сборку и тестирование больших чипов памяти, а также их окончательную сборку.

Стремление Китая к технологической независимости в области памяти стало основным фактором, позволившим CXMT начать производство HBM2 ранее намеченного срока, несмотря на неопределенность в производительности. HBM выделяется высокой пропускной способностью благодаря 1024-битному интерфейсу и скоростям передачи данных от 2 до 3,2 ГТ/с.

Для разработки HBM необходимы современные технологии упаковки. Соединение восьми или двенадцати модулей памяти через небольшие вертикальные кремниевые узлы представляет собой довольно сложный процесс. Тем не менее, процесс сборки модуля HBM с качественной накопительной матрицей оказывается менее трудоемким по сравнению с производством DRAM, использующим 10-нм технологию.

На сегодняшний день производитель HBM2, CXMT, остается позади мировых лидеров, таких как Micron, Samsung и SK hynix, в области DRAM, поскольку эти компании уже начали серийное производство HBM3 и HBM3E, а также готовятся к запуску массового производства HBM4 с 2048-битными интерфейсами в ближайшие годы.

Для Китая в целом HBM2 представляет собой критически важную технологию для мощных процессоров в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Процессоры Huawei серии Ascend 910 используют HBM2, и местное производство этой памяти играет ключевую роль для китайской технологической отрасли.