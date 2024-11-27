Но и это большой прогресс в условиях серьёзных санкций.

Издание South China Morning Post обратило внимание на высказывания аналитиков Morgan Stanley и TechInsights, касающиеся перспектив появления в Китае национального производителя памяти типа HBM. На эту роль пока что претендует компания CXMT, которая в условиях усиливающихся санкций США вынуждена была заранее закупить необходимое для соответствующей деятельности оборудование, а также развернуть бурную исследовательскую деятельность, которая привела к публикации более чем 100 патентных заявок в соответствующей сфере.

Источник изображения: CXMT

При всём этом с точки зрения литографии CXMT будет ограничена возможностями 17- и 18-нм техпроцессов, и на стадии разработки HBM отставать от южнокорейских конкурентов на пару поколений. Всё это не помешает ей, как считают эксперты, уже в следующем году начать мелкосерийный выпуск HBM2, пусть и с довольно низким уровнем выхода годной продукции около 30%, который сделает такую продукцию и дорогой, и дефицитной. Впрочем, когда на карту поставлен технологический суверенитет страны, китайские компании вряд ли будут скупиться на приобретение востребованной сейчас памяти. К слову, в сфере выпуска обычной DRAM компания CXMT преуспела, за два предыдущих года нарастив свои производственные мощности почти в четыре раза и заняв более 11% мирового рынка.