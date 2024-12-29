Устройство основано на чипсете MediaTek Helio G99, который был специально оптимизирован для обеспечения плавного игрового опыта

Ayaneo представила ограниченную серию Pocket Micro Retro Gold, сочетающую винтажный стиль с современными функциями. Эта коллекционная консоль выполнена в черно-золотисто-красных тонах и является продолжением стандартной версии, представленной ранее в этом году.

Pocket Micro Retro Gold Limited Edition обладает 3,5-дюймовым IPS-дисплеем без рамок с разрешением 960×640 и плотностью 330 PPI. Экран яркий, с показателем 400 нит. Дисплей имеет соотношение сторон 3:2 и полностью охватывает цветовую гамму sRGB, а также предлагает 115% цветового объема для яркой и точной передачи цветов.

Устройство базируется на чипсете MediaTek Helio G99, который оптимизирован для плавного игрового процесса. Консоль обладает оперативной памятью LPDDR4X с частотой 4266 Мбит/с и хранилищем UFS 2.2, обеспечивая высокий уровень производительности и быструю загрузку.

Работающее на Android 13, устройство предлагает современный и удобный пользовательский интерфейс. Программные инструменты Ayaneo, такие как AyaSpace и AyaHome, улучшает удобство использования и позволяет пользователям легко настраивать свои предпочтения.

Micro Retro Gold Limited Edition оснащен аккумулятором 2600 мАч, что обеспечивает более шести часов бесперебойной игры.

Портативное устройство отличается легким дизайном с размером 156×63×18 мм и весом всего 233 г, с надежной рамой из алюминиевого сплава.

Для подключения предусмотрены USB Type-C с поддержкой OTG, слот Micro SD для дополнительного хранилища, WiFi 5 и Bluetooth 5.2. Также, устройство оснащено сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, для дополнительной безопасности.