Компании Apple грозит судебный иск из-за пластиковых ремешков, используемых для фиксации Apple Watch на запястье. Сообщается, что спортивные ремешки Apple Watch, Ocean Band и Nike Sport Band содержат вредные химические вещества ПФАС.
Эти ремешки для Apple Watch изготовлены из синтетического каучука, называемого фторэластомером, поскольку он считается устойчивым к воздействию жира. Однако в прошлом году американские исследователи обнаружили высокую концентрацию ПФАС в 22 фторэластомерных ремешках умных часов.
Исследователи тогда не сообщили, о каких моделях идет речь, лишь указав, что среди них есть продукция Apple. Ученые полагают, что устройства, позиционируемые как фитнес-товары, несут в себе повышенный риск того, что опасные химические вещества могут смешиваться с потом и затем попадать в кровоток через кожу.
Особо термо- и водостойкие пер- и полифторированные алкильные соединения (ПФАС) встречаются во многих изделиях: от огнетушителей до сковородок, от другой кухонной утвари до одежды. Они не разлагаются в естественных условиях, поэтому их также называют вечными химикатами. Они быстро распространились по планете, и теперь их можно обнаружить повсюду, даже во льдах Арктики и в организме человека.
Как сообщает Digital Trends, против Apple в Калифорнии подан коллективный иск, в который включены все покупатели устройств. Компанию Apple обвиняют в том, что она знала о наличии в своей продукции таких химических веществ и все равно поставляла их на рынок.
Также утверждается, что Apple нарушила законы Калифорнии о защите прав потребителей и обманула своих клиентов. Целью коллективного иска является введение запрета на продажи и финансовых санкций против Apple.
Напомним, последняя серия Apple Watch была выпущена на рынок в сентябре прошлого года. Новые часы сохранили знакомый дизайн, но теперь доступны и с титановым корпусом. Apple Watch Series 10 имеет немного больший экран (42 мм и 46 мм) и слегка закругленные углы. Тем не менее, они на 10 процентов легче, чем Series 9. Часы также тоньше своих предшественников. Это самые тонкие часы Apple Watch из когда-либо созданных — 9,7 мм.
В Series 10 используется первый OLED-дисплей Apple с «широкоугольным» экраном. Он должен позволить увидеть информацию под большими углами. Apple заявляет о повышении видимой яркости на 40 процентов по сравнению со старыми часами. Новинкой Series 10 стали динамики, способные воспроизводить музыку и подкасты. По словам Apple, это полезно, например, если пользователь забыл свои AirPods.