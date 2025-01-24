По словам истцов, Apple выпустила продукт на рынок, несмотря на опасность, и тем самым подвергла покупателей риску.

Компании Apple грозит судебный иск из-за пластиковых ремешков, используемых для фиксации Apple Watch на запястье. Сообщается, что спортивные ремешки Apple Watch, Ocean Band и Nike Sport Band содержат вредные химические вещества ПФАС.

Ремешки некоторых часов Apple Watch содержит вредные для здоровья химические вещества

Эти ремешки для Apple Watch изготовлены из синтетического каучука, называемого фторэластомером, поскольку он считается устойчивым к воздействию жира. Однако в прошлом году американские исследователи обнаружили высокую концентрацию ПФАС в 22 фторэластомерных ремешках умных часов.

Исследователи тогда не сообщили, о каких моделях идет речь, лишь указав, что среди них есть продукция Apple. Ученые полагают, что устройства, позиционируемые как фитнес-товары, несут в себе повышенный риск того, что опасные химические вещества могут смешиваться с потом и затем попадать в кровоток через кожу.

Особо термо- и водостойкие пер- и полифторированные алкильные соединения (ПФАС) встречаются во многих изделиях: от огнетушителей до сковородок, от другой кухонной утвари до одежды. Они не разлагаются в естественных условиях, поэтому их также называют вечными химикатами. Они быстро распространились по планете, и теперь их можно обнаружить повсюду, даже во льдах Арктики и в организме человека.

Как сообщает Digital Trends, против Apple в Калифорнии подан коллективный иск, в который включены все покупатели устройств. Компанию Apple обвиняют в том, что она знала о наличии в своей продукции таких химических веществ и все равно поставляла их на рынок.

Также утверждается, что Apple нарушила законы Калифорнии о защите прав потребителей и обманула своих клиентов. Целью коллективного иска является введение запрета на продажи и финансовых санкций против Apple.

Напомним, последняя серия Apple Watch была выпущена на рынок в сентябре прошлого года. Новые часы сохранили знакомый дизайн, но теперь доступны и с титановым корпусом. Apple Watch Series 10 имеет немного больший экран (42 мм и 46 мм) и слегка закругленные углы. Тем не менее, они на 10 процентов легче, чем Series 9. Часы также тоньше своих предшественников. Это самые тонкие часы Apple Watch из когда-либо созданных — 9,7 мм.

В Series 10 используется первый OLED-дисплей Apple с «широкоугольным» экраном. Он должен позволить увидеть информацию под большими углами. Apple заявляет о повышении видимой яркости на 40 процентов по сравнению со старыми часами. Новинкой Series 10 стали динамики, способные воспроизводить музыку и подкасты. По словам Apple, это полезно, например, если пользователь забыл свои AirPods.