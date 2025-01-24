Тонкий Galaxy S25 Edge не порадует продолжительностью работы

На этой неделе компания Samsung анонсировала премиальные смартфоны Galaxy S25. Тогда же она намекнула на существование новой модели Galaxy S25 Edge. После мероприятия компания продемонстрировала тонкий дизайн телефона, но не разрешила трогать его. Поскольку аппарат очень тонкий, интересно было бы узнать ёмкость батареи.

Теперь сообщается, что Galaxy S25 Edge обладает батареей ёмкостью 3 900 мАч. Эту информацию взял из базы данных сертификации CCC инсайдер Абхишек Ядав. Также стало известно, что телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, аналогично Galaxy S25.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Edge может иметь батарею ёмкостью от 4 700 до 5 000 мАч. При толщине менее 7 мм это изначально казалось сомнительным утверждением.

Аппарат имеет размер экрана, как у Galaxy S25+, но ёмкость батареи сопоставима с Galaxy S25. Если Samsung не совершила чудо с энергоэффективностью экрана и процессора, пользователи могут быть разочарованы продолжительностью работы этого устройства.

Кроме того, Galaxy S25 Edge оснащён лишь двойной камерой на задней панели. Возможно, что у него нет телеобъектива. Сообщается, что его цена будет находиться между Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra и что телефон будет выпущен только в некоторых странах.