Find X9 выпустят с экраном OLED размером 6,8 дюйма

После китайского праздника Весны, в феврале, Oppo собирается представить складной смартфон Find N5 и смарт-часы Oppo Watch X2. В марте ожидается анонс аппаратов Find X8 Ultra и Find X8 Mini. Согласно последней информации, модель Ultra будет иметь такой же экран, как у OnePlus 13. Новая утечка от инсайдера Digital Chat Station рассказала, что у Ultra будет абсолютно плоский экран без небольших изгибов со всех сторон, как на OnePlus 13. Эта же утечка даёт сведения о дизайне экрана в серии Find X9.

Источник утверждает, что, хотя прототип Find X8 Ultra имел экран с минимальными изгибами по сторонам, итоговая версия получит абсолютно плоский экран с поддержкой разрешения 2K. Это изменение дизайна ожидается и у флагманских смартфонов следующего поколения, которые будут представлены до конца 2025 года.





Инсайдер утверждает, что Oppo планирует напрямую конкурировать с Apple, предлагая свои премиальные аппараты с плоскими дисплеями с ультратонкими рамками, вероятно, в серии Oppo Find X9. Сказано, что серия Find X9 получит дисплеи OLED размером 6,8 дюйма. Стандартная модель может иметь разрешение 1,5K, а версия Ultra — 2K. Ожидается, что обе модели получат экран 8T LTPO с защитой глаз и функцией DC-освещённости с высокой яркостью, аналогичную технологии экрана Apple.

Ранее источник утверждал, что первая волна флагманских смартфонов, которые должны быть выпущены до конца этого года в Китае, на Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), также будет иметь плоские экраны. Ими могут быть флагманские аппараты вроде серии Vivo X300, Realme GT 8 Pro и OnePlus 14, ожидаемые до конца 2025 года.