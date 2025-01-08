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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA заявил, что Samsung быстро движется к решению проблем с HBM3E
И всё у неё получится.

Одним из источников текущих финансовых проблем Samsung Electronics является неспособность компании на протяжении уже нескольких кварталов наладить поставки микросхем памяти типа HBM3E, которые по своим характеристикам удовлетворяли бы требованиям NVIDIA. Конкурирующая SK hynix за счёт своего преимущества в этой сфере демонстрирует неплохие финансовые показатели и контролирует примерно половину мирового рынка HBM. На проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке CES 2025 основателя и руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) спросили, как он оценивает ситуацию с поставками компанией Samsung памяти типа HBM, и он охарактеризовал её достаточно оптимистично, как поясняет Bloomberg.

Источник изображения: Samsung Electronics

Генеральный директор NVIDIA дал понять, что Samsung придётся переработать дизайн своих микросхем HBM, но специалисты корейской компании в этом направлении работают очень быстро, и должны справиться с этой задачей. В том, что у них всё получится, основатель NVIDIA ничуть не сомневается. Данные заявления даже перевесили не очень удачную предварительную статистику Samsung за прошлый квартал, поскольку операционная прибыль компании в размере $4,5 млрд оказалась значительно ниже ожиданий рынка, да и выручка в размере $51,6 млрд их не оправдала. Тем не менее, выступление главы NVIDIA способствовало росту курса акций Samsung более чем на 3%.

#nvidia #samsung #hbm3e
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