Система Wear OS может поменять помощника на более продвинутый

Похоже, компания Google работает над своими обещаниями по интеграции Gemini в повседневную жизнь, постепенно заменяя Google Assistant на телефонах. Компания готовится сделать следующий шаг. Согласно недавнему разбору APK последней бета-версии приложения Google, версии 16.0.5, Gemini может появиться на часах под управлением системы Wear OS. Это поможет пользователям «легко общаться и получать больше с помощью помощника на ваших часах, переосмысленного с помощью Google AI».

Это значит, что не нужно будет вытаскивать телефон, и можно будет говорить с часами на Wear OS посредством Gemini (неизвестно, будет ли это включать Gemini Live). Когда потребуется найти рестораны поблизости, проверить погоду или проложить маршрут через плотный трафик, пользователи могут просто сказать: «Эй, Google», и Gemini ответит.

Также остаётся неясным, будет ли часы давать пользователям визуальную обратную связь на запросы. Остаётся увидеть, когда пользователи получат это обновление Wear OS. Вероятно, это случится через обновление приложения Google в ближайшем будущем или через крупное обновление платформы.

Другие обновления, которые могут появиться в бета-версии приложения Google на Android, включают в себя использование голосовых команд при навигации, даже когда на устройстве нет сети. Также будет проще получить доступ к настройкам конфиденциальности с главного экрана, нажав на изображение профиля вашего аккаунта Google.