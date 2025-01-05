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g1tarist
Google планирует интегрировать своего ассистента Gemini Live в строку задач Windows
Это будет холивар Gemini Live vs Copilot внутри Windows.

Google активно работает над новым проектом, который позволит пользователям Windows использовать искусственный интеллект прямо из строки задач. Этот ассистент, названный Gemini Live, уже доступен через браузер Chrome, но теперь компания планирует сделать его еще более доступным.

Gemini Live создан для того, чтобы общаться с пользователем в реальном времени, учитывая контекст и интонацию голоса. Сейчас функция работает только на устройствах Android и iOS через приложение Gemini, но Google хочет расширить ее присутствие. В частности, разработчики предлагают новый формат: плавающую панель, которая позволит использовать Gemini Live непосредственно в Windows, не зависимо от браузера Chrome.

Это нововведение напоминает технологию Copilot от Microsoft, которая сначала была встроена в браузер Edge как боковая панель, а затем стала отдельным приложением. Теперь же Gemini Live может появиться как отдельное окно, которое можно будет вызвать из панели задач Windows.

Однако, несмотря на удобство, есть определенные вызовы. Chrome известен своим высоким потреблением ресурсов, и добавление сложных функций на базе искусственного интеллекта может усугубить эту проблему. Кроме того, Google нужно будет тщательно подойти к вопросам конфиденциальности данных пользователей.

В целом, если Google сможет преодолеть эти технические и этические препятствия, Gemini Live может стать значимым шагом в интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь пользователей, укрепляя позиции компании на рынке технологий.

#google #windows #gemini #copilot
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