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Последняя модель Google Gemini 2.0 открывает эру «агентов»
Gemini 2.0 Flash Experimental показывает отличные результаты по невысокой цене

Примерно через 10 месяцев после выпуска нынешнего поколения моделей искусственного интеллекта компания Google демонстрирует будущее: Gemini 2.0. Начиная с сегодняшнего дня, меньшая экспериментальная модель Gemini 2.0 Flash станет доступна разработчикам и пользователям Gemini. Большее количество версий и реализаций появится в следующем году.

Google рассматривает следующий этап развития ИИ как «эру агентов». В блоге компании описано, как модели Gemini 2.0 специально разработаны для поддержки агентов искусственного интеллекта. Это станет основой для самых амбициозных проектов Google: от мультимодальных помощников до расширений Chrome, которые смогут выполнять сёрфинг за пользователей.

«За последний год мы инвестировали в разработку моделей, которые могут понимать больше о мире вокруг, думать на несколько шагов вперёд и действовать от вашего имени под вашим контролем», — написал генеральный директор Google Сундар Пичаи. «Благодаря новым достижениям в мультимодальности — таким, как нативный вывод изображений и аудио, а также нативное использование инструментов — мы сможем создавать новые ИИ-агенты, которые приблизят нас к цели создания универсального помощника».

Сегодня доступна только экспериментальная версия самой маленькой ИИ-модели Google. По некоторым тестам Gemini 2.0 Flash не только превосходит Gemini 1.5 Flash, но и более крупную и мощную модель Gemini 1.5 Pro. Gemini 2.0 Flash теперь поддерживает мультимодальные входные и выходные данные. Это означает, что модель может нативно генерировать изображения, текст, речь или их комбинации.

Gemini 2.0 Flash Experimental уже доступна глобально как опция в веб-клиенте Gemini, а вскоре появится в мобильном приложении Gemini. Кроме того, разработчики могут протестировать экспериментальную версию Gemini 2.0 Flash через API Gemini в Google AI Studio или Vertex AI.

В итоге Gemini 2.0 станет основой для большинства функций Google, оснащённых ИИ. Модели специально адаптированы для работы с ИИ-агентами, такими как Project Astra, который был представлен на Google I/O 2024. Это мультимодальный помощник, который может воспринимать, что происходит вокруг вас, и отвечать на вопросы с учётом вашего окружения. Есть также новые проекты, такие как Project Mariner. В настоящее время Project Mariner — это расширение Chrome, тестируемое как исследовательский прототип, который может выполнять задачи сёрфинга за вас.

Видение Google в области агентов амбициозно и включает множество других приложений. Например, есть Jules — помощник для разработчиков, который интегрируется с рабочими процессами GitHub. Другим примером является сотрудничество компании с Supercell, тестирующее применение ИИ-агентов в стратегических и симуляционных играх.

Наконец, появился новый режим Deep Research в Gemini Advanced, который использует длинные контекстные окна и передовые методы рассуждений для работы в качестве исследовательского помощника.

Многие идеи Google, основанные на Gemini 2.0, пока недоступны, но находятся в активной разработке. Например, Project Astra тестируется внешне через программу доверенных тестировщиков Google. Однако некоторые доступны уже сегодня, такие как Gemini 2.0 Flash Experimental в Gemini и Gemini 2.0 в AI Overviews — который сейчас находится в ограниченном тестировании и станет доступен широкой аудитории в следующем году.

#google #искусственный интеллект #gemini
Источник: androidcentral.com
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