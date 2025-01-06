Huawei nova 13i поступает в продажу

В марте прошлого года компания Huawei анонсировала смартфон nova 12i и пару других моделей. Новым устройством среди них был только 12i, остальные стали разновидностями существующих моделей. Теперь компания добавила на свой сайт Huawei nova 13i.

Новшеств в этом году практически нет. Huawei nova 13i, как и предшественник, выделяется основной камерой 108 Мп. Это единственная приличная камера в устройстве. Сзади есть также датчик глубины 2 Мп, спереди – селфи-камера 8 Мп. Из-за процессора основная камера ограничена съёмкой видео в 1080p на 30 кадрах/с.

Опять используется процессор Snapdragon 680 конца 2021 года. Это чип с поддержкой 4G. Опять установлено 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ хранилища. Единственное, что изменилось, – это версия операционной системы. Теперь это EMUI 14.2.

Nova 13i получил экран LCD 6,7 дюйма с разрешением 1080p+ и частотой обновления 90 Гц. У него есть функция Always On Display, что необычно для таких дисплеев. Передняя камера 8 Мп размещена в отверстии на экране, а сканер отпечатков пальцев сбоку.

Смартфон работает от батареи ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperCharge Turbo 40 Вт. За полчаса она может зарядить разряженный аккумулятор до 62 %. Nova 13i доступен в синем и белом цветах, оба с золотыми акцентами, включая кольцо Super Star Orbit Ring вокруг камеры.

Huawei nova 13i в Мексике и в Малайзии стоит $290 за версию с 256 ГБ.