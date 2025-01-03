Следующий аппарат Huawei Mate XT находится в разработке

Компания Huawei продолжает работать в сегменте складных смартфонов. После дебюта первого в мире тройного складного смартфона Huawei Mate XT, компания готовит его преемника. Согласно очередным утечкам, устройство может выйти в этом году с улучшенными характеристиками, включая мощный процессор Kirin 9020.

Mate XT, представленный 10 сентября прошлого года, стал первым коммерчески доступным тройным складным смартфоном. Он продемонстрировал способность Huawei преодолевать трудности в дизайне, разработке и производстве, несмотря на преграды, вызванные санкциями со стороны США. Теперь компания готова продолжить этот успех с выпуском второго поколения Mate XT, о чём рассказал инсайдер Fixed Focus Digital на платформе Weibo.

Новая модель, как ожидается, сохранит тройной складной форм-фактор, при этом улучшив производительность и функциональность. Главной особенностью устройства станет обновление процессора до Kirin 9020. Он обещает улучшенную производительность в многозадачном режиме благодаря 12-ядерному кластеру с гиперпоточностью.

Хотя Kirin 9020 используется в серии Huawei Mate 70, его разработка ограничена отсутствием передового оборудования для литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV). В результате Huawei полагается на оборудование SMIC для литографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне (DUV), что ограничивает процессор технологией 7 нм.

Прорывной дизайн Mate XT, который трансформируется из компактного 6,4-дюймового смартфона в 10,2-дюймовый планшет, вряд ли претерпит значительные изменения. Достижение почти идеального механизма складывания потребовало нескольких лет разработки, и Huawei, вероятно, будет дорабатывать, а не изобретать заново этот дизайн в новой модели.

Хотя подробности неизвестны, существуют предположения о значительных улучшениях. Дисплей, возможно, станет более прочным, чтобы устранить одну из самых критичных проблем складных устройств. Кроме того, Huawei может внедрить более крупный аккумулятор для поддержки новых компонентов и расширенной функциональности.